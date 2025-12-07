Ζάκυνθος: Σοκ από τις νέες πληροφορίες – «Ο σκύλος ήταν δεμένος στο δέντρο»

Η Ζάκυνθος θρηνεί μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου. Ένα αγοράκι μόλις δύο ετών έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση σκύλου στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα.

Το παιδί πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ, ο οποίος για αδιευκρίνιστο λόγο έγινε επιθετικός και το δάγκωσε στον λαιμό και στο σώμα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Ο μικρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Οι γιατροί προσπάθησαν με κάθε μέσο να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως οι κακώσεις ήταν τόσο βαριές που δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Η μαρτυρία του πατέρα

Ο πατέρας του παιδιού, συντετριμμένος, περιέγραψε τα όσα έζησε:

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου.

Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα.

Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου.

Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του».

Εξελίξεις στην υπόθεση

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Action 24, η οικογένεια φέρεται να συγκέντρωνε σκυλιά από την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μάλιστα η πληροφορία ότι κάποια από αυτά ενδέχεται να κατέληγαν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η τοπική κοινωνία αναφέρει πως το συγκεκριμένο σκυλί είχε προκαλέσει προβλήματα στο παρελθόν, καθώς είχε επιτεθεί σε άλλα ζώα και θεωρούνταν επικίνδυνο. Η οικογένεια το κρατούσε δεμένο σε δέντρο, παρέχοντάς του μια στοιχειώδη φροντίδα.