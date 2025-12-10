Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ ο σκύλος που επιτέθηκε θανάσιμα στο 2χρονο αγοράκι

Στα χέρια του ΔΙΚΕΠΑΖ βρίσκεται ο σκύλος που επιτέθηκε θανάσιμα τον 2χρονο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου.

Την ώρα οι συγγενείς του μικρού Λίον, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο, ετοιμάζονται να του πουν το τελευταίο αντίο.

Tο σκυλί έχει μεταφερθεί στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) στην Αθήνα και βρίσκεται εκεί από την Τρίτη (09/12).

Εκεί θα εξεταστεί η κατάσταση της υγείας του και θα ληφθεί η τελική απόφαση για το μέλλον του.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης: «Η μεταφορά έγινε ύστερα από σχετικό γραπτό αίτημα του δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο και αποδέχτηκα.

Αν και ο δήμος Ζακύνθου δεν είναι ένας από τους 24 δήμους - μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρησης του ζώου στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στη κοινωνία, δεδομένου ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτους σκύλους στη χώρα μας, με πολύχρονη εμπειρία, κάθετη πλήρη οργάνωση, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την με ασφάλεια διαχείριση ενός σκύλου που εμπλέκεται σε θανατηφόρα επίθεση εναντίον ανθρώπου.

Το πιτ μπουλ υποβλήθηκε ήδη σε ιατρικές εξετάσεις από τους κτηνιατρική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ με την εποπτεία του επικεφαλής Θόδωρου Καμπούρη και παρακολουθείται από τον πολύπειρο εκπαιδευτή του ΔΙΚΕΠΑΖ Θοδωρή Τριάντη.

Στόχος είναι η επιστημονική ομάδα μας να αξιολογήσει αντικειμενικά και υπεύθυνα τη κατάσταση του ζώου, να διερευνηθούν οι αιτίες αυτού του τραγικού περιστατικού και να ληφθούν με διαφάνεια όλες οι αποφάσεις για την μελλοντική διαχείριση του ζώου, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο».