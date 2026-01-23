Ζάκυνθος: Συνελήφθη 60χρονος για σύσταση συμμορίας - Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του

Συνελήφθη 60χρονος στη Ζάκυνθο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας σε βάρος του 60χρονου, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ευρυτανίας, για τα αδικήματα της σύστασης συμμορίας, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για αρχαιοκαπηλία.

Ο 60χρονος φέρεται να τέλεσε τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις κατά την άνοιξη του 2025, σε διάφορες περιοχές της Ευρυτανίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή του, καθώς και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, πλήθος κοσμημάτων (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί, ρολόγια κ.α.), φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 510 ευρώ.

Επιπλέον, σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσε, το οποίο επίσης, κατασχέθηκε, βρέθηκαν σκούφος full face, γάντια και διαρρηκτικά εργαλεία (λοστός και κατσαβίδι). Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

