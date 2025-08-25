Ζεφύρι: Δίπλα στο αστυνομικό τμήμα έγινε η άγρια ληστεία - Ακατανόητα τα κίνητρα των δραστών

Ερωτηματικά για την ασφάλεια των κατοίκων στο Ζεφύρι εγείρει η νέα υπόθεση της άγριας ληστείας που έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στον διαβόητο δήμο, όταν ομάδα αγνώστων λήστεψαν επιβάτες ενός ΙΧ, πριν το πυρπολήσουν.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, η ληστεία έλαβε χώρα μόλις 500 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, με τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι. Κατά το συμβάν, σταμάτησαν το ξένο ΙΧ, όπου επέβαιναν τρία άτομα, στη μέση του δρόμου.

Στη συνέχεια τους ξυλοκόπησαν άγρια, προτού τους αφαιρέσουν τιμαλφή και χρήματα, ενώ αντί να αρκεστούν στη λεία τους, έβαλαν επίσης φωτιά στο αυτοκίνητο πριν γίνουν «καπνός».

Ζεφύρι: Νοσηλεύονται τα θύματα - Μία σύλληψη

Το συμβάν σημειώθηκε χθες (24/8) μισή ώρα μετά τις 17.00 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου, στο Ζεφύρι. Είναι επί του παρόντος άγνωστο τι θεώρησαν οι δράστες πως θα επιτύχουν με το να «λαμπαδιάσουν» το όχημα των θυμάτων.

Οι δύο από τους τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν, και χρειάστηκαν νοσηλεία, με τον ένα να διακομίζεται στον Ερυθρό Σταυρό, και τον άλλο σε ιδιωτική κλινική.

Μετά από αναζητήσεις της ΟΠΚΕ εντοπίστηκε και προσήχθη από την ευρύτερη περιοχή ένας ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την παθούσα και συνελήφθη.