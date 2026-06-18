Οι βροχές και η αστάθεια τελειώνουν και δίνουν τη θέση τους σε πολύ ζεστές ημέρες με πολύ ισχυρούς ανέμους με την Πυροσβεστική να βρίσκεται σε επιφυλακή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Η θερμοκρασία να κινηθεί από αύριο και το Σαββατοκύριακο στους 34-35 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία όπως και τα μελτέμια θα ανέβουν σταδιακά και αναμένεται να φτάσουν και τα 8 μποφόρ.
Ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών για την Παρασκευή 18/6
Πρόβλεψη ισχυρού κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 19/6 δίνει η Πολιτική προστασία για Αττική, ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Κορινθία και Αργολίδα.
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