Ζοφερή πρόβλεψη για τις φωτιές: Οι άνεμοι ενισχύονται τη νύχτα στη Δυτική Ελλάδα

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες στα πολλαπλά μέτωπα από φωτιές που πλήττουν την ελληνική επικράτεια, καθώς οδεύοντας προς τη νύχτα, οι ενισχυμένοι άνεμοι θα κάνουν το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο.

Όπως ενημερώνει το δελτίο καιρού του Alpha, τις βραδινές ώρες της Τρίτης προ Τετάρτη (12-13/8) οι άνεμοι θα ενισχυθούν στη Δυτική Ελλάδα αλλά και πάνω από το Ιόνιο, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο τα μελτέμια επιμένουν, αγγίζοντας τα 8 μποφόρ.

Η Δυτική Ελλάδα παράλληλα αντιμετωπίζει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που θα αγγίξουν τους 43 βαθμούς Κελσίου στην Ηλεία και τους 41 σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία, που επίσης ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, πρώτη βελτίωση του καιρού, με μείωση της έντασης των ανέμων, αναμένεται όχι νωρίτερα από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το καιρικό σκηνικό θα συνεχίσει να «απαλύνεται» την Πέμπτη.