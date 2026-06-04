Το «ζωγραφιστό χωριό» της Ελλάδας που μαγεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο

Περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου, βρίσκεται ένα ιδιαίτερο, «ζωγραφιστό χωριό» που εντυπωσιάζει Έλληνες και ξένους επισκέπτες με τα περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα στις προσόψεις των σπιτιών του.

Ο λόγος για το Πυργί, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Χίου.

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