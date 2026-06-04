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Το «ζωγραφιστό χωριό» της Ελλάδας που μαγεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο

Το διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel & Leisure το συμπεριέλαβε στη λίστα του με τις 17 καλύτερες μικρές πόλεις της Ευρώπης.

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Πυργί - Χίος
Άποψη από το Πυργί στη Χίο | Shutterstock
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Περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου, βρίσκεται ένα ιδιαίτερο, «ζωγραφιστό χωριό» που εντυπωσιάζει Έλληνες και ξένους επισκέπτες με τα περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα στις προσόψεις των σπιτιών του.

Ο λόγος για το Πυργί, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Χίου.

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