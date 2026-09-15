Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το ΕΡΤnews από την εμπρηστική επίθεση που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (14/9) στου Ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες φτάνει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Με κεκαλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια βάζει φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές και αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

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Οι μαρτυρίες των κατοίκων

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι κάτοικοι, αλλά και από την αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού από κάμερες ασφαλείας, στο σημείο φαίνεται να βρίσκονταν τουλάχιστον δύο και πιθανότατα τρία άτομα.

Οι δύο φέρεται να παρέμειναν σε κοντινό σημείο, κρατώντας «τσίλιες», ενώ ο τρίτος πλησίασε την είσοδο της πολυκατοικίας και τα οχήματα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για νεαρούς ηλικίας περίπου 20 έως 23 ετών. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διερευνούν οι Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στην οδό Λουλουδίων, σε κεντρικό σημείο του Ζωγράφου.

Το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από την πολυκατοικία, τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στις δύο μηχανές του, οι οποίες βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, προκαλώντας τους σοβαρές υλικές ζημιές.

Παράλληλα, η φωτιά επεκτάθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να μαυρίσουν οι τοίχοι και το ταβάνι, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και το ύψος του πρώτου ορόφου.

Εγκλωβίστηκαν ένοικοι από τους καπνούς

Η φωτιά εκδηλώθηκε ακριβώς μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας όπου διέμεναν άνθρωποι. Μετά τις εκρήξεις, οι ένοικοι αντιλήφθηκαν τους πυκνούς καπνούς και τις φλόγες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρειάστηκε να επιχειρήσουν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και στη συνέχεια άνοιξαν την είσοδο, προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι.

Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς η επίθεση σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή και μάλιστα στην είσοδο ενός κτιρίου όπου βρίσκονταν άνθρωποι.

Ο αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης τόσο των οχημάτων όσο και της πολυκατοικίας, αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές για την επίθεση σε βάρος του.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν υπήρχαν προηγούμενες απειλές, διαφορές ή άλλα περιστατικά που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την επίθεση, ενώ δεν αποκλείεται να αναφέρει πρόσωπα ή καταστάσεις που θεωρεί ότι ενδεχομένως συνδέονται με τη στοχοποίησή του.