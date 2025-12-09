Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ οδηγός λεωφορείου που υπέστη ξυλοδαρμό - Τσακώθηκε με οδηγό ΙΧ

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε, μετά από ξυλοδαρμό, ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα τη Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου /taxonomy/term/1963και συγκεκριμένα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ο 39χρονος αρχικά διαπληκτίστηκε με τον οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου για τροχονομική παράβαση. Ακολούθησε έντονος καβγάς και ο ξυλοδαρμός του οδηγού του αστικού λεωφορείου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ αναμένεται -πιθανότατα εντός της ημέρας- η κατάθεση του οδηγού-θύματος.

