Μενού

Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ οδηγός λεωφορείου που υπέστη ξυλοδαρμό - Τσακώθηκε με οδηγό ΙΧ

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα τη Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου και συγκεκριμένα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ρένα Κουβελιώτη
Λεωφορείο στην Αθήνα
Λεωφορείο στην Αθήνα | Intime
  • Α-
  • Α+

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε, μετά από ξυλοδαρμό, ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα τη Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου /taxonomy/term/1963και συγκεκριμένα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. 

Ο 39χρονος αρχικά διαπληκτίστηκε με τον οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου για τροχονομική παράβαση. Ακολούθησε έντονος καβγάς και ο ξυλοδαρμός του οδηγού του αστικού λεωφορείου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ αναμένεται -πιθανότατα εντός της ημέρας- η κατάθεση του οδηγού-θύματος.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ