Οι ΗΠΑ σταματούν προσωρινά το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και οι υπηρεσίες υγείας στις ΗΠΑ ζήτησαν την Τρίτη την άμεση παύση στη χρήση του εμβολίου με εφάπαξ δόσης της Johnson & Johnson.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από έξι περιστατικά με ασθενείς που εμβολιάστηκαν και ανέπτυξαν μια σπάνια διαταραχή που αφορούσε θρόμβους αίματος, σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων από τον εμβολιασμό τους.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.