Φρενίτιδα στη Νέα Ζηλανδία για την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου εδώ και 8,5 αιώνες - Μόνο που είναι σε 2 χρόνια

Μεγάλη ανυπομονησία υπάρχει για την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου στη Νέα Ζηλανδία εδώ και περισσότερα από 850 χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι πως τα ξενοδοχεία στην περιοχή Ντούνεντιν έχουν προ-κλειστεί, παρότι το φαινόμενο θα λάβει χώρα σε δύο χρόνια.

Στις 16:17 της 22ας Ιουλίου του 2028, η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον Ήλιο, σχηματίζοντας μια σκιώδη ζώνη πλάτους περίπου 100 χιλιομέτρων σε περιοχές της νότιας Νέας Ζηλανδίας.

Η περιοχή από το τουριστικό κέντρο Κουίνσταουν, στα δυτικά, μέχρι την πόλη Ντούνεντιν, στα ανατολικά, θα βυθιστεί στο σκοτάδι για 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.

Θα είναι, επίσης, η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη ορατή οπουδήποτε στη Νέα Ζηλανδία από το 1965.

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Παρά το γεγονός ότι απομένουν δύο χρόνια, η ζήτηση για ξενοδοχεία στην περιοχή είναι μεγάλη και ήδη στην δεύτερη περιοχή δεν υπάρχει ούτε ένα δωμάτιο διαθέσιμο.

Περίπου 35.000 επισκέπτες αναμένεται να βρεθούν στην πόλη, η οποία έχει πληθυσμό 130.000 κατοίκων.

Ο Δρ. Ίαν Γκρίφιν, αστρονόμος και διευθυντής του Μουσείου Tūhura Otago, δήλωσε: «Η τελευταία ορατή έκλειψη από το Ντούνεντιν ήταν το 1163, δηλαδή πριν φτάσουν οι άνθρωποι στη Νέα Ζηλανδία».

«Έτσι, θα είμαστε οι πρώτοι κάτοικοι του Ντουνέντιν που θα δουν ποτέ μια ηλιακή έκλειψη από αυτό το μέρος του κόσμου, κάτι που είναι αρκετά συναρπαστικό» επεσήμανε ο επιστήμονας, τονίζοντας πως τα λίγα λεπτά σκότους θα μείνουν αξέχαστα σε όποιον έχει την τύχη να βρεθεί στην περιοχή.

Μία κάτοικος επεσήμανε πως επέλεξε το σπίτι της με βάση και το ότι θα μπορούσε να δει την έκλειψη από την άνεση του χώρου της.