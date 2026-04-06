Artemis II: Τι ώρα φτάνει στη Σελήνη - Το πλήρωμα είναι έτοιμο

Στις περίπου 1:56 μ.μ. EDT ((20:56 ώρα Ελλάδας), το διαστημόπλοιο Artemis II θα καταρρίψει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη που έχει ταξιδέψει ποτέ άνθρωπος, ξεπερνώντας το όριο που είχε θέσει η αποστολή Apollo 13 τον Απρίλιο του 1970, κατά την έκτακτη επιστροφή της στη Γη. Το διαστημόπλοιο θα φτάσει τη συνολική απόσταση 252.760 μιλίων από τη Γη μέχρι τις 7:05 μ.μ. ET (00:05 ξημερώματα Τρίτης, ώρα Ελλάδας). Σημειώνεται ότι η αποστολή Apollo 13 είχε φτάσει τα 248.655 μίλια από τη Γη.

Καθώς οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, πλησιάζουν το ρεκόρ απόστασης, θα κινούνται γύρω από την απομακρυσμένη πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας την από περίπου 4.000 μίλια πάνω από τη σκοτεινή επιφάνειά της. Το πλήρωμα θα βυθιστεί στο σκοτάδι, με σύντομες διακοπές επικοινωνίας, καθώς η Σελήνη θα τους εμποδίζει να επικοινωνήσουν με το Deep Space Network, ένα παγκόσμιο σύστημα κεραιών που η υπηρεσία χρησιμοποιεί για να μιλά με το πλήρωμα.

Η παρατήρηση της Σελήνης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει περίπου στις 2:45 μ.μ. EDT (21:34–04:20 ώρα Ελλάδας). Η πτήση προσέγγισης διάρκειας περίπου επτά ωρών καλύπτει την περίοδο κατά την οποία το διαστημόπλοιο Orion θα βρίσκεται αρκετά κοντά στη Σελήνη, ώστε το πλήρωμα να μπορέσει να κάνει λεπτομερείς παρατηρήσεις των γεωλογικών χαρακτηριστικών στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Αυτό θα είναι το αποκορύφωμα της σχεδόν 10ήμερης αποστολής Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης δοκιμαστικής πτήσης του προγράμματος Artemis της NASA.

Η διέλευση θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, κατά τις οποίες οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικές κάμερες για να τραβήξουν λεπτομερείς φωτογραφίες μέσω του παραθύρου της Orion, αποτυπώνοντας τη Σελήνη και προσφέροντας μια σπάνια και επιστημονικά πολύτιμη οπτική γωνία με φως που περνά γύρω από τις άκρες της, σε ουσιαστικά μια σεληνιακή έκλειψη.

Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να φωτογραφήσουν μια σπάνια στιγμή, κατά την οποία η Γη θα ανατέλλει από τον ορίζοντα της Σελήνης, καθώς η κάψουλα εμφανίζεται από την άλλη πλευρά.

Μια ομάδα δεκάδων επιστημόνων της Σελήνης, στην αίθουσα Science Evaluation Center στο Johnson Space Center της NASA, θα κρατά σημειώσεις καθώς οι αστροναύτες, που έχουν μελετήσει διάφορα φαινόμενα της Σελήνης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της αποστολής, θα περιγράφουν σε πραγματικό χρόνο την οπτική τους.

Το χρονοδιάγραμμα του Artemis ΙΙ για την προσέγγιση της Σελήνης

1:56 μ.μ. ET (20:56 ώρα Ελλάδας): Το πλήρωμα θα ξεπεράσει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη.

2:10 μ.μ. ET (21:10 ώρα Ελλάδας): Οι αστροναύτες θα κάνουν δηλώσεις μόνο με ήχο σχετικά με το νέο ρεκόρ.

2:34–9:20 μ.μ. ET (21:34–04:20 ώρα Ελλάδας): Διέλευση γύρω από την Σελήνη και παρατήρηση.

6:44–7:25 μ.μ. ET (01:44–02:25 ώρα Ελλάδας): Αναμένεται προσωρινή απώλεια επικοινωνίας περίπου 40 λεπτών καθώς η κάψουλα Orion περνά πίσω από τη Σελήνη.

7:02–7:07 μ.μ. ET (02:02–02:07 ώρα Ελλάδας): Η Orion θα φτάσει στο κοντινότερο σημείο προσέγγισης στη Σελήνη, επιτυγχάνοντας το ρεκόρ της μέγιστης απόστασης από τη Γη.

8:35 μ.μ. ET (03:35 ώρα Ελλάδας): Θα είναι ορατή μια ηλιακή έκλειψη, με τη Σελήνη να καλύπτει τον Ήλιο, από την οπτική γωνία των αστροναυτών μέσα στην Orion.

10:50 μ.μ. ET (05:50 ώρα Ελλάδας): Οι αστροναύτες της Artemis II θα συμμετάσχουν σε ζωντανή συνομιλία που θα μεταδοθεί στη Γη, γνωστή ως downlink event.