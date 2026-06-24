Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο 27 Ιουνίου κοντά στη Γη, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ, ESA).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν εγκυμονεί κάποιος κίνδυνος.
«Το πέρασμα κοντά στη Γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και, αυτή τη φορά, η λαμπρή και κοντινή Σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του τη στιγμή» που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στην ανακοίνωση ο Χουάν Λουίς Κάνο του γραφείου πλανητικής άμυνας του ΕΟΔ. Παρόλα αυτά, αν θέλει κανείς να προσπαθήσει την παρατήρηση, πρέπει να είναι σε «επιφυλακή» με τηλεσκόπια.
Ποια ώρα ο αστεροειδής θα περάσει πιο κοντά από τη Γη
Ο αστεροειδής θα περάσει πιο κοντά στη Γη το Σάββατο στις 14:14 (ώρα Ελλάδας), με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο. Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση 2.559.461 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης, γεγονός που μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης.
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Ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη.
Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμα και με μεγάλα κιάλια, αναφέρει ο ΕΟΔ.
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