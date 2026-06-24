Μενού

Αστεροειδής θα περάσει τη Γη το Σάββατο: Κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος και πώς μπορούμε να το δούμε

Αστεροειδής θα περάσει κοντά στη Γη το Σάββατο. Ποια ώρα θα πλησιάσει πιο κοντά, πώς θα δούμε το θέαμα και κατά πόσο διατρέχουμε κίνδυνο.

Reader symbol
Newsroom
asteroeidis
Αστεροειδής | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο 27 Ιουνίου κοντά στη Γη, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ, ESA).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν εγκυμονεί κάποιος κίνδυνος.

«Το πέρασμα κοντά στη Γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και, αυτή τη φορά, η λαμπρή και κοντινή Σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του τη στιγμή» που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στην ανακοίνωση ο Χουάν Λουίς Κάνο του γραφείου πλανητικής άμυνας του ΕΟΔ. Παρόλα αυτά, αν θέλει κανείς να προσπαθήσει την παρατήρηση, πρέπει να είναι σε «επιφυλακή» με τηλεσκόπια.

Ποια ώρα ο αστεροειδής θα περάσει πιο κοντά από τη Γη

Ο αστεροειδής θα περάσει πιο κοντά στη Γη το Σάββατο στις 14:14 (ώρα Ελλάδας), με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο. Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση 2.559.461 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης, γεγονός που μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης: Πόσο έτοιμοι είμαστε αν πέσει μετεωρίτης στην Ελλάδα; Ο ιδρυτής του πρώτου μουσείου απαντά στο Reader

Ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη.

Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμα και με μεγάλα κιάλια, αναφέρει ο ΕΟΔ.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΠΙΣΤΗΜΗ