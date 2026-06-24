Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο 27 Ιουνίου κοντά στη Γη, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ, ESA).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν εγκυμονεί κάποιος κίνδυνος.

🚨 A large asteroid will past Earth on June 27 visible by naked eye.



The asteroid is estimated to be 0.6 miles wide (1 kilometer wide). That’s some 50 to 60 times wider than the Chelyabinsk meteor that tore through Earth’s atmosphere above Russia in 2013, creating a massive… pic.twitter.com/HsUaPCa2fu — Dailyscienceinfo (@NatureScienceA1) June 24, 2026

«Το πέρασμα κοντά στη Γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και, αυτή τη φορά, η λαμπρή και κοντινή Σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του τη στιγμή» που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στην ανακοίνωση ο Χουάν Λουίς Κάνο του γραφείου πλανητικής άμυνας του ΕΟΔ. Παρόλα αυτά, αν θέλει κανείς να προσπαθήσει την παρατήρηση, πρέπει να είναι σε «επιφυλακή» με τηλεσκόπια.

Ποια ώρα ο αστεροειδής θα περάσει πιο κοντά από τη Γη

Ο αστεροειδής θα περάσει πιο κοντά στη Γη το Σάββατο στις 14:14 (ώρα Ελλάδας), με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο. Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση 2.559.461 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης, γεγονός που μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης: Πόσο έτοιμοι είμαστε αν πέσει μετεωρίτης στην Ελλάδα; Ο ιδρυτής του πρώτου μουσείου απαντά στο Reader

Ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη.

Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμα και με μεγάλα κιάλια, αναφέρει ο ΕΟΔ.

