Αστρονόμοι θα τραβήξουν μία «επαναστατική» εικόνα μαύρης τρύπας - «Κλειδί» για την κατανόηση του σύμπαντος

Σκοτεινές και πεινασμένες: οι μαύρες τρύπες απεικονίζονται συνήθως ως κοσμικοί... κακοποιοί. Αστρονόμοι, όμως, ετοιμάζονται να καταγράψουν, για πρώτη φορά, σε «βίντεο» μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα σε δράση, σε παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη μιας άλλης πλευράς αυτών των αινιγματικών – και ίσως παρεξηγημένων – διαστημικών αντικειμένων.

Το Event Horizon Telescope (EHT) θα παρακολουθεί την κολοσσιαία μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία Messier 87 καθ' όλη τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου, με στόχο να καταγράψει εικόνες από το σημείο πέρα από το οποίο δεν μπορεί να διαφύγει ούτε φως ούτε ύλη. Στο τέλος, οι εικόνες θα ενωθούν σε βίντεο.

Το EHT είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 12 ραδιοτηλεσκοπίων που εκτείνεται από την Ανταρκτική έως την Ισπανία και την Κορέα, το οποίο το 2019 αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της σκιάς μιας μαύρης τρύπας. Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου, καθώς η Γη περιστρέφεται, η κεντρική μαύρη τρύπα του M87 θα είναι ορατή από διαφορετικά τηλεσκόπια, επιτρέποντας τη λήψη μιας πλήρους εικόνας κάθε τρεις ημέρες.

Η κλίμακα της μαύρης τρύπας – η μάζα της είναι ισοδύναμη με 6 δισεκατομμύρια ήλιους και εκτείνεται σε μια περιοχή ισοδύναμη με αυτή του ηλιακού συστήματος – σημαίνει ότι κινείται αρκετά αργά ώστε αυτές οι στιγμιότυπα να μπορούν να συνδεθούν σε μια κινούμενη ακολουθία.

«Κλειδί» για την κατανόηση του σύμπαντος

«Η κινηματογραφική καμπάνια είναι πραγματικά επαναστατική, όχι μόνο επειδή είναι τεχνολογικά εξαιρετικά απαιτητική, αλλά και επειδή θα αναπτύξει την επιστήμη μας» σημείωσε στον Guardian η Sera Markoff, η καθηγήτρια αστρονομίας και πειραματικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και ιδρυτικό μέλος του EHT.

«Ίσως καταφέρουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται η μαύρη τρύπα και τον τρόπο με τον οποίο εκτοξεύει πίδακες, δύο σημαντικά εκκρεμή ζητήματα στον τομέα μας» εξήγησε η επιστήμονας.

Οι μαύρες τρύπες, πρόσθεσε, έχουν τη φήμη ότι είναι «τρομακτικά» αντικείμενα, αλλά αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο από τους επιστήμονες ως το κλειδί για την κατανόηση του πώς εμφανίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες στο πρώιμο σύμπαν και της μετέπειτα εξέλιξής τους.

«Οι μαύρες τρύπες έχουν κακή φήμη ως κακές ηλεκτρικές σκούπες που απορροφούν τα πάντα. Για μένα αντιπροσωπεύουν τα όρια της κατανόησης του σύμπαντος και είναι ατελείωτα συναρπαστικές. Στην πραγματικότητα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα του σύμπαντος» επεσήμανε.

Η μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής της μαύρης τρύπας είναι σημαντική, διότι θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ των ανταγωνιστικών θεωριών για το πώς αυτά τα αντικείμενα έφτασαν σε τόσο επικές διαστάσεις.

Οι παρατηρήσεις θα μπορούσαν, επίσης, να βοηθήσουν στην εξήγηση του πώς σχηματίζονται οι πίδακες τους, οι οποίοι είναι από τις μεγαλύτερες και πιο ισχυρές δομές που παράγονται από τους γαλαξίες.

Σημειώνεται πως οι πίδακες είναι μια ισχυρή εκτόξευση σωματιδίων και ενέργειας. Διοχετεύουν τεράστιες στήλες αερίου έξω από τους γαλαξίες, επιβραδύνοντας τον σχηματισμό νέων αστέρων και περιορίζοντας την ανάπτυξη των γαλαξιών.

«Το M87 εκτοξεύει αυτούς τους τεράστιους πίδακες που διαπερνούν ολόκληρο τον γαλαξία», είπε η Markoff. «Μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την εξέλιξη του γαλαξία και ακόμη και των γύρω γαλαξιών».