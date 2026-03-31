Αυτοσχεδιασμός και καινοτομία στο επίκεντρο της στρατηγικής: Επιτυχημένη εκδήλωση του Your Directors Club

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Κυριάκος Κυριακόπουλος, Καθηγητής Μάρκετινγκ και Στρατηγικής στο Alba Graduate Business School, ο οποίος παρουσίασε σύγχρονες πρακτικές και εφαρμόσιμες ιδέες, βασισμένες τόσο σε ακαδημαϊκή γνώση όσο και σε πραγματικά επιχειρηματικά παραδείγματα.

Στην ομιλία του, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ευελιξία, ανθεκτικότητα και συνεχή ανανέωση. Μέσα από παραδείγματα που εκτείνονται από τον τζαζ αυτοσχεδιασμό έως την αεροπορία, τη βιομηχανία και την τεχνολογία, υπογράμμισε ότι ο αυτοσχεδιασμός δεν αποτελεί τυχαία αντίδραση, αλλά στρατηγική ικανότητα.

Βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης

Αυτοσχεδιασμός ως στρατηγικό εργαλείο

Ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί καλλιεργήσιμη δεξιότητα που βασίζεται στη γνώση, την εμπειρία και τη συνεργασία. Οι οργανισμοί που ξεχωρίζουν είναι εκείνοι που ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και αξιοποιούν τη μάθηση μέσα από τα λάθη.

Καινοτομία και οργανωσιακή ανθεκτικότητα

Η καινοτομία υπερβαίνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Περιλαμβάνει την ικανότητα προσαρμογής, τη μετατροπή της αποτυχίας σε γνώση και τη δημιουργία ισχυρής οργανωσιακής μνήμης.

Απλότητα σε περιβάλλοντα πολυπλοκότητας

Σε συνθήκες αβεβαιότητας, οι απλοί και ξεκάθαροι κανόνες λειτουργούν ως καταλύτης για γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Η σημασία της κουλτούρας

Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί θεμέλιο για την ενίσχυση της καινοτομίας και του αυτοσχεδιασμού, προάγοντας την ανοιχτή επικοινωνία και τη συλλογική μάθηση. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τον ρόλο του Your Directors Club ως σημείο συνάντησης ηγετικών στελεχών που επιδιώκουν να ανταλλάξουν ιδέες και να ενισχύσουν τις στρατηγικές τους δεξιότητες σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.

Το Your Directors Club υποστηρίζουν οι: Arval (Strategic Partner), FedEx (Diamond Partner), Alba Graduate Business School (Golden Partner), Global Sustain (ESG Partner), SARGIA Partners (Coaching Partner), Euro2day και Day One (Media Partners).

