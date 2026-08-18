Υπάρχει κάτι πιο εντυπωσιακό από την έκλειψη ηλίου; Το Λούξορ, στο νότιο τμήμα της Αιγύπτου, που συχνά περιγράφεται ως το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο του κόσμου, λάμπει εδώ και χιλιετίες χάρη στους μεγαλοπρεπείς τάφους, τους ναούς και τα μνημεία του. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, όμως, η «Πόλη του Ήλιου» θα βυθιστεί στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στις 2 Αυγούστου 2027, μια ολική έκλειψη ηλίου θα κρύψει τον ήλιο σε περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, αλλά η μεγαλύτερη διάρκεια της ολικής φάσης θα παρατηρηθεί κοντά στο Λούξορ, όπου θα διαρκέσει έξι λεπτά και 23 δευτερόλεπτα: η μεγαλύτερη σε ολόκληρο τον πλανήτη μέχρι το 2114, σύμφωνα με τη NASA.

Η δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκλειψη ηλίου του 21ου αιώνα

Το επόμενο καλοκαίρι θα σημειωθεί η δεύτερη σε διάρκεια ολική έκλειψη του 21ου αιώνα, μετά μόνο από την έκλειψη του Ιουλίου 2009 — αλλά εκείνη τη χρονιά, το σημείο μέγιστης ολικής έκλειψης βρισκόταν πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, εκατοντάδες μίλια νοτιοανατολικά των ακτών της Ιαπωνίας.

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Το 2027, αφού κατευθυνθεί από τον Ατλαντικό Ωκεανό, η διαδρομή της ολικής έκλειψης θα διασχίσει τη νότια Ισπανία, το Γιβραλτάρ και το βόρειο Μαρόκο, πριν κατευθυνθεί προς τμήματα της Αλγερίας, της Τυνησίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, της Υεμένης και της Σομαλίας, για να καταλήξει στον Ινδικό Ωκεανό.

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Αυτό τοποθετεί μια σειρά από μεγάλες πόλεις εντός της διαδρομής της ολικής έκλειψης, η οποία θα φτάσει σε μέγιστο πλάτος περίπου 259 χιλιομέτρων (161 μίλια), συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κάντιθ στην Ισπανία, Ταγγέρη στο Μαρόκο, Οράν στην Αλγερία, Μπενγκάζι στη Λιβύη και Τζέντα στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, καμία πόλη δεν μπορεί να προσφέρει τόσο μεγάλη διάρκεια ολικής έκλειψης, ούτε ένα τέτοιο σκηνικό, όπως το Λούξορ. Με την Κοιλάδα των Βασιλέων και την Κοιλάδα των Βασιλισσών να την πλαισιώνουν αντίστοιχα, η μητρόπολη που εκτείνεται στις όχθες του Νείλου και έχει χτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη της Θήβας θα αποτελέσει ένα εκπληκτικό σκηνικό για τη μακρύτερη ολική ηλιακή έκλειψη που θα παρατηρηθεί από ξηρά από το 1991.

Κυνηγώντας τον ήλιο

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η πιθανότητα καθαρού ουρανού στο Λούξορ. Αν και η σκόνη που μεταφέρεται από τις ερήμους της Αραβίας και της Σαχάρας αποτελεί πιθανό πρόβλημα, η περιοχή έχει ελάχιστη νεφοκάλυψη το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Καναδό μετεωρολόγο Τζέι Άντερσον που έκανε δηλώσεις στο CNN, δημιουργό του ιστότοπου Eclipsophile που παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια ουράνιων φαινομένων.

Αυτό που σίγουρα θα αποτελέσει παράγοντα, όμως, είναι η ζέστη. Αν και η θερμοκρασία θα πέσει κατά τη διάρκεια της έκλειψης, απέχει πολύ από τα επίπεδα που σημειώνονται κατά την κορύφωση του καλοκαιριού στο Λούξορ, όπου οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας ξεπερνούν τακτικά τους 41°C.

Με την μερική έκλειψη να ξεκινά κοντά στην πόλη λίγο μετά τις 11:40 π.μ. τοπική ώρα και να φτάνει στο μέγιστο της ολικής έκλειψης στις 1:05 μ.μ., η παρατεταμένη έκθεση σε καυτές θερμοκρασίες ενέχει τον κίνδυνο να υποβαθμίσει την ποιότητα και την απόδοση του σύγχρονου φωτογραφικού εξοπλισμού, προειδοποιεί ο Άντερσον, για να μην αναφέρουμε τους κινδύνους για όσους τον χειρίζονται.

Για μια θέση στον ήλιο

Φωτογραφία αρχείου | AP Photo/Armando Franca

Η πιθανή συγκέντρωση εκατομμυρίων παρατηρητών της έκλειψης σε μια σχετικά στενή γεωγραφική ζώνη θα μπορούσε να σημαίνει πλήρως κλεισμένα ξενοδοχεία και δρόμους σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, προειδοποίησε ο αστροφυσικός.

Οι τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Ισλανδία και την Ισπανία αυξήθηκαν κατά 98% και 135% αντίστοιχα πριν από την έκλειψη της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent». Σύμφωνα με την Booking.com, πάνω από το 90% των καταλυμάτων στο Λούξορ που μπορούσαν να κρατηθούν μέσω της πλατφόρμας για την έκλειψη του επόμενου έτους δεν είναι πλέον διαθέσιμα, ενώ πολλά από τα υπόλοιπα ξενοδοχεία έχουν τιμές που ξεπερνούν τις 2.000 λίρες (2.695 δολάρια) για μία μόνο διανυκτέρευση.

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Η Αφρική «πλούσια» σε εκλείψεις ηλίου

Η ήπειρος έχει επίσης μια πλούσια ιστορία όσον αφορά τις εκλείψεις. Το 1919, ο Βρετανός αστρονόμος Άρθουρ Έντινγκτον ηγήθηκε μιας ομάδας στο νησί Πρίνσιπε της Δυτικής Αφρικής για να φωτογραφίσει μια ολική ηλιακή έκλειψη, εικόνες που τελικά θα αποδείκνυαν τη θεωρία της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν, καταγράφοντας την κάμψη του αστρικού φωτός από τη βαρύτητα καθώς περνούσε κοντά στον Ήλιο.

Το 1973, η Βόρεια Αφρική αποτέλεσε το πεδίο μιας τολμηρής επιστημονικής προσπάθειας, καθώς ερευνητές επιβιβάστηκαν στο Concorde 001 για να ακολουθήσουν τη σκιά της Σελήνης κατά μήκος του Τροπικού του Καρκίνου με ταχύτητα 1.350 μίλια ανά ώρα. Η ταχύτητα του υπερηχητικού αεροσκάφους επέτρεψε στην ομάδα να παρατείνει τη διάρκεια της ολικής φάσης από επτά λεπτά σε 74 λεπτά, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο μέχρι σήμερα για τη μακρύτερη παρατήρηση ολικής ηλιακής έκλειψης στην ιστορία.

Πιο πρόσφατα, το 2016, οι παρατηρητές των άστρων στη νότια και κεντρική Αφρική είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν έναν συναρπαστικό «δακτύλιο φωτιάς», κατά τον οποίο η περιφέρεια του Ήλιου έλαμπε έντονα πίσω από τη Σελήνη, ένα φαινόμενο γνωστό ως δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη.