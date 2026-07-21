Τι δουλειά έχει ο Όμηρος στην Αίγυπτο; Η ανακάλυψη που λέει πολλά για τα έπη

Η είδηση έχει ως εξής: αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια αιγυπτιακή μούμια της ρωμαϊκής εποχής. Ως εδώ καλά. Στη συνέχεια, έρχεται η λεπτομέρεια που αλλάζει τα δεδομένα. Στο εσωτερικό της, βρέθηκε ένα χειρόγραφο με αποσπάσματα από την Ιλιάδα του Ομήρου και πιο συγκεκριμένα, από την περιγραφή της πολιορκίας της Τροίας. Ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτή την ιστορική ανακάλυψη;

Η σπάνια ανακάλυψη που λέει πολλά για τον Όμηρο

Στα τέλη του 2025, οι αρχαιολόγοι βρίσκονταν στα δυτικά του Καΐρου, στο σημείο που κάποτε βρισκόταν η ελληνορωμαϊκή πόλη με το όνομα Οξύρρυγχος. Το να φέρουν στο φως μια μούμια που μετράει 16 αιώνες ιστορικής παρουσίας, δεν ήταν κάτι τόσο πρωτοφανές. Αυτό που ανακάλυψαν όμως στο εσωτερικό της, ήταν. Μέσα σε έναν πάπυρο, ήταν γραμμένο ένα απόσπασμα από την Ιλιάδα. Ο καθηγητής Ιγνάσι-Χαβιέρ Αδιέγο από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως δεν είναι κάτι καινούριο το να βρίσκουμε έναν πάπυρο στο στομάχι μιας μούμιας, αλλά το περιεχόμενό του συνήθως είναι μυστικιστικού ή μαγικού χαρακτήρα. Ένας πάπυρος που περιέχει λογοτεχνικά αποσπάσματα είναι φοβερά σπάνιο.

Στο ίδιο σημείο που γίνονται οι ανασκαφές έχουν ανακαλυφθεί και άλλες μούμιες που περιέχουν στο εσωτερικό τους κομμάτια από πάπυρο, αλλά μόνο σε μία βρέθηκε το απόσπασμα της Ιλιάδας. Άλλωστε, η ιεροτελεστία της μουμιοποίησης ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του αιγυπτιακού πολιτισμού που λειτουργούσε ως η γέφυρα με τη μεταθανάτια ζωή. Κάθε αντικείμενο, ακόμη ένας πάπυρος, έχει ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα.

Από την Τροία, στη Ρώμη και την Αίγυπτο

Τα Ομηρικά Έπη και κυρίως η Ιλιάδα ήταν μέρος του ρωμαϊκού πολιτισμού. Η ιστορία της Τροίας συνδέθηκε στην πορεία με τη μυθολογική καταγωγή της Ρώμης. Ο Αινείας, που αναφέρεται στην Ιλιάδα, ήταν από εκείνους που γλίτωσαν από την καταστροφή της πόλης. Αφού έσωσε την οικογένειά του, έφυγε για την Ιταλία όπου σύμφωνα με τους Λατίνους συγγραφείς, έγινε ο προπάτορας των ιδρυτών της Ρώμης. Συνεπώς, η Ιλιάδα ήταν κομμάτι της ιστορίας και της Ρώμης και οι αυτοκράτορές της στη συνέχεια επισκέπτονταν την Τροία με σεβασμό και δέος.

Όμως, όπως επισημαίνουν οι αρχαιολόγοι, οι λόγοι που ο πάπυρος με το απόσπασμα βρέθηκε στο στομάχι μιας μούμιας είναι πιο απλοί. Πιθανότατα ο πάπυρος χρησιμοποιήθηκε για να γεμίσει το εσωτερικό του νεκρού. Το περιεχόμενό του είχε μάλλον ελάχιστη σημασία. Ταυτόχρονα, αυτό επιδεικνύει πώς το έργο του Ομήρου λειτουργούσε ως ένας συνεκτικός ιστός της καθημερινότητας και ήταν ένα είδος κοινής γνώσης, μια σταθερά στη ζωή των ανθρώπων θα μπορούσαμε να πούμε. Τόσο που τους συνόδευε ακόμη και στο μεταθανάτιο ταξίδι τους!