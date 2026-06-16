Μενού

Νέα κατάκτηση για τον Μασκ: Η SpaceX άφησε πίσω σε αξία την Amazon του Τζεφ Μπέζος

Νέα ύψη για τον Έλον Μασκ, καθώς η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του, SpaceX, ξεπέρασε σε αξία την Amazon του Τζεφ Μπέζος.

Reader symbol
Newsroom
SpaceX
SpaceX | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Νέα ύψη για τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου, τον Έλον Μασκ, καθώς η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του, SpaceX, ξεπέρασε σε αξία την Amazon του Τζεφ Μπέζος.

To υψηλό της μετοχής της SpaceX στο αμερικανικό χρηματιστήριο χθες το βράδυ ανέβηκε στα 229,85 δολάρια, εκτοξεύοντας για λίγο την αξία της εταιρείας από τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

Η Amazon (NASDAQ:AMZN) έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,57 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και η Microsoft (NASDAQ:MSFT) βρίσκεται στα 2,90 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές της SpaceX δεν διαπραγματεύονται σε τόσο μεγάλα ύψη σήμερα το πρωί. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται στα 201,30 δολάρια. Παρόλα αυτά, αυτό θα καθιστούσε την SpaceX την πέμπτη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, πίσω από μια επιλεγμένη ομάδα που περιλαμβάνει την Apple, την Alphabet και την NVIDIA

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ