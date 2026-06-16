Νέα κατάκτηση για τον Μασκ: Η SpaceX άφησε πίσω σε αξία την Amazon του Τζεφ Μπέζος

Νέα ύψη για τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου, τον Έλον Μασκ, καθώς η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του, SpaceX, ξεπέρασε σε αξία την Amazon του Τζεφ Μπέζος.

To υψηλό της μετοχής της SpaceX στο αμερικανικό χρηματιστήριο χθες το βράδυ ανέβηκε στα 229,85 δολάρια, εκτοξεύοντας για λίγο την αξία της εταιρείας από τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

Η Amazon (NASDAQ:AMZN) έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,57 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και η Microsoft (NASDAQ:MSFT) βρίσκεται στα 2,90 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές της SpaceX δεν διαπραγματεύονται σε τόσο μεγάλα ύψη σήμερα το πρωί. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται στα 201,30 δολάρια. Παρόλα αυτά, αυτό θα καθιστούσε την SpaceX την πέμπτη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, πίσω από μια επιλεγμένη ομάδα που περιλαμβάνει την Apple, την Alphabet και την NVIDIA.