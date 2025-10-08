Εντυπωσιακή πράσινη λάμψη στον ουρανό της Βρετανίας - Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Το απίστευτο θέαμα μιας πράσινης λάμψης που διασχίζει τον ουρανό της Βρετανίας είδαν κάτοικοι το βράδυ της Τρίτης (07/10). Το εντυπωσιακό φαινόμενο αποδόθηκε σε έναν σποραδικό μετεωρίτη, δηλαδή έναν «τυχαίο» μετεωρίτη που δεν ανήκει σε κάποια γνωστή βροχή μετεωριτών και μπορεί να παρατηρηθεί οποιαδήποτε καθαρή νύχτα. Αυτό διαφέρει από τους μετεωρίτες των βροχών, που σχετίζονται με τα υπολείμματα κομητών ή αστεροειδών.

Ο Nicholas Shanks δημοσίευσε τη σπάνια λήψη στον λογαριασμό του στο X (Twitter), γράφοντας:

«Μόλις είδα τον πρώτο μου σποραδικό μετεωρίτη! Στις 19:11 UTC, κοιτώντας νοτιοανατολικά ενώ διέσχιζα τη γέφυρα Clifton Boulevard στο Νότιγχαμ — μια φωτεινή πράσινη γραμμή, από περίπου 40° πάνω από τον ορίζοντα έως 20°, διάρκειας περίπου 2 δευτερολέπτων».

Saw it in Farnham.. grabbed some folks walking by to prove I wasn’t going crazy 😂😂 pic.twitter.com/duYEpRmnH3 — Pierrepotts (@Pierrepotts3) October 7, 2025

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες πριν την εμφάνιση της Φεγγαράδας του Οκτωβρίου (Harvest Moon), η οποία θα φωτίσει τον ουρανό του Ηνωμένου Βασιλείου – ένα εντυπωσιακό φαινόμενο υπερπανσελήνου.

Οι σποραδικοί μετεωρίτες εμφανίζονται τυχαία από οποιαδήποτε κατεύθυνση, αν και η συχνότητά τους παρουσιάζει εποχικές μεταβολές και αυξάνεται το φθινόπωρο και λίγο πριν την αυγή. Αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για τη μελέτη των βροχών μετεωριτών, καθώς αντιπροσωπεύουν διασκορπισμένα υπολείμματα αρχαίων ρευμάτων ή άλλων πηγών κοσμικής σκόνης.

Σχόλια αναφέρουν:

«Το είδα κι εγώ από το Δυτικό Λονδίνο. Συγχαρητήρια για την άμεση φωτογραφία — εξαιρετικό καρέ!» «Ο άντρας μου το είδε καθώς γύριζε σπίτι από τη δουλειά.» «Το είδα στο Farnham… έπρεπε να φωνάξω κάποιους περαστικούς για να αποδείξω ότι δεν είμαι τρελός!»