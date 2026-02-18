Επίπονη τροπική ασθένεια μπορεί πλέον να μεταδοθεί ευκολότερα στην Ευρώπη - Τα στοιχεία (και) για την Ελλάδα

Μια εξαιρετικά επώδυνη τροπική ασθένεια που ονομάζεται τσικουνγκούνια (CHIKV) μπορεί πλέον να μεταδοθεί από κουνούπια σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με μια μελέτη, που προειδοποιεί για τους κινδύνους.

Η άνοδος της θερμοκρασίας - απόρροια της κλιματικής αλλαγής - δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για την εξάπλωση της ασθένειας στη νότια Ευρώπη, αλλά και ο βορράς δεν αναμένεται να μείνει ανεπηρέαστος αφού συνεχίζεται η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η ανάλυση αυτή, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Royal Society Interface, είναι πρώτη που αξιολογεί την επίδραση της θερμοκρασίας στον χρόνο επώασης του ιού στο ασιατικό κουνούπι τίγρης. Το εν λόγω είδος έχει «εισβάλει» στη γηραιά ήπειρο τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως διαπιστώθηκε, η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία θα μπορούσαν να εμφανιστούν μολύνσεις είναι 2,5°C χαμηλότερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, με τους ερευνητές να κάνουν λόγο για μία «αρκετά σοκαριστική» διαφορά.

Ο ιός τσικουνγκούνια και τα συμπτώματά του

Ο ιός τσικουνγκούνια εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1952 στην Τανζανία και περιορίστηκε σε τροπικές περιοχές, όπου υπάρχουν εκατομμύρια μολύνσεις ετησίως.

Η ασθένεια προκαλεί σοβαρό και παρατεταμένο πόνο στις αρθρώσεις, ο οποίος είναι εξαιρετικά εξουθενωτικός και μπορεί να αποβεί μοιραίος σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Η Δρ. Diana Rojas Alvarez, επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους ιούς που μεταδίδονται από τσιμπήματα εντόμων και τσιμπουριών, δήλωσε πως οι επιπτώσεις για την υγεία μπορεί να είναι καταστροφικές, με έως και το 40% των ανθρώπων που νόσησαν να εξακολουθούν να βιώνουν αρθρίτιδα ή πολύ έντονο πόνο χρόνια μετά τη μόλυνση.

Τι έδειξε η μελέτη - Τα στοιχεία (και) για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι θερμοκρασίες στις οποίες σταματά η μετάδοση είναι 13-14 βαθμοί Κελσίου, γεγονός που δείχνει ότι ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία - μεταξύ άλλων - κινδυνεύουν για περισσότερους από 6 μήνες τον χρόνο. Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία και Ελβετία είναι στην επικίνδυνη ζώνη για περίπου 3-5 μήνες.

Προηγούμενες μελέτες είχαν αναφέρει πως η θερμοκρασία αποκοπής της μετάδοσης ήταν 16 -18 βαθμοί, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν μικρότερος ο κίνδυνος. Η αλήθεια, όμως, απέχει σημαντικά και άρα ο κίνδυνος είναι σημαντικά αυξημένος.

Μέχρι και τώρα, οι κρύοι χειμώνες εμπόδιζαν τα κουνούπια τίγρης, ωστόσο οι επιστήμονες αρχίζουν να παρατηρούν δραστηριότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στη νότια Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι τα κρούσματα τσικουνγκούνια είναι πιθανό να ενισχυθούν, καθώς η ήπειρος θερμαίνεται.

«Αυτή η μελέτη είναι σημαντική επειδή δείχνει ότι η μετάδοση (σ.σ. στην Ευρώπη) μπορεί να γίνει ακόμη πιο εμφανής με την πάροδο του χρόνου» επεσήμανε η Rojas Alvarez.

Η εξάπλωση στην Ευρώπη

Ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων έχει αναφερθεί σε περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, αλλά την περασμένη χρονιά Γαλλία και Ιταλία κατέγραψαν αυξημένα περιστατικά.

Ο Sandeep Tegar, από το Κέντρο Οικολογίας και Υδρολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCEH) και κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε πως ο ρυθμός υπερθέρμανσης του πλανήτη με ευρωπαϊκή αναφορά είναι διπλάσιος από τον ρυθμό υπερθέρμανσης του πλανήτη σε παγκόσμια κλίμακα γεγονός που έχει χαμηλώσει κατά πολύ τις εκτιμήσεις θερμοκρασίας για την επώαση του ιού.

«Επομένως, οι νέες μας εκτιμήσεις είναι αρκετά σοκαριστικές. Η επέκταση της ασθένειας προς τα βόρεια είναι απλώς θέμα χρόνου» προειδοποίησε.

Ο Δρ. Steven White, επίσης στο UKCEH, δήλωσε: «Πριν από είκοσι χρόνια, αν λέγατε ότι θα είχαμε τσικουνγκούνια και δάγκειο πυρετό στην Ευρώπη, όλοι θα έλεγαν ότι είστε τρελοί: πρόκειται για τροπικές ασθένειες. Τώρα όλα έχουν αλλάξει. Αυτό οφείλεται σε αυτό το κουνούπι τίγρης και την κλιματική αλλαγή - είναι πραγματικά τόσο απλό».

Ο ίδιος στάθηκε και στη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Όπως ενημέρωσε, τα τελευταία 10 χρόνια η Γαλλία είχε καταγράψει 30 περιστατικά τσικουνγκούνια. Πέρσι, ωστόσο, υπήρξαν 800 περιπτώσεις. Πιστεύεται ότι τα κρούσματα συνδέονταν με ταξίδια στα γαλλικά υπερπόντια εδάφη.

Υπάρχουν δαπανηρά εμβόλια για το ιό, αλλά η καλύτερη προστασία είναι να αποφεύγεται το δάγκωμα.