Επιστήμονες έχουν αρχίσει να... μυρίζουν μούμιες - Πώς περιγράφουν την οσμή

Οι αιγυπτιακές μούμιες έχουν μια χαρακτηριστική οσμή, γνωστή μόνο σε όσους έχουν πλησιάσει αρκετά για να τη μυρίσουν. Οι επιστήμονες θέλουν να εκμεταλλευτούν το στοιχείο αυτό για να βρουν ενδείξεις για το πώς ταριχεύτηκαν.

Συνήθως, οι αρχαιολόγοι ακολουθούν μια πιο επεμβατική προσέγγιση στην ανάλυση των μουμιών, κόβοντας ένα κομμάτι επιδέσμου και διαλύοντάς το για να κατανοήσουν τη μοριακή σύνθεση των παραγόντων ταρίχευσης.

Η διαδικασία, όμως, αποδεικνύεται επικίνδυνη καθώς μερικές φορές τα μόρια διαλύονται. Και είναι λίγα τα δείγματα που έχουν στη διάθεσή τους, δεν μπορούν να «ξεγυμνώσουν» τη μούμια.

Ομάδα οργανικών γεωχημικών από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, όμως, συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να λάβει δείγματα πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (σ.σ. πρόκειται για οργανικές χημικές ουσίες με υψηλή τάση ατμών και χαμηλό σημείο βρασμού σε θερμοκρασία δωματίου, που εξατμίζονται εύκολα στον αέρα) από τον αέρα που περιβάλλει τη μούμια.

«Το άρωμα έπαιξε ζωτικό ρόλο στην αιγυπτιακή μυθολογία και τη μετά θάνατον ζωή» εξήγησε η ομάδα, σε σχετική δημοσίευσή της.

«Τα μπαχαρικά ήταν πολύτιμα στη διαδικασία της ταρίχευσης λόγω του έντονου αρώματός τους, που καλύπτει τις δυσάρεστες οσμές που σχετίζονται με τον θάνατο. Τα αρωματικά συστατικά των υλικών ταρίχευσης αποτελούν, επίσης, άμυνα κατά των παρασίτων και των μικροβιακών λοιμώξεων στα μουμιοποιημένα σώματα».

Έχουν ήδη μία καλή... οσμή εννέα μουμιών που φιλοξενούνται στο Κάιρο το 2025, την οποία περιγράφουν ως «πικάντικο» και «γλυκό».

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ ήθελε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα συνδέοντας άμεσα αυτές τις αρχαίες οσμές με τους συγκεκριμένους οργανικούς παράγοντες ταρίχευσης που τις εκπέμπουν.

Και τον ρόλο του «ρουθουνιού» ανέλαβε ένας μοριακός σαρωτής. Ανέλυσαν 35 φυσικά δείγματα από 19 μούμιες, που χρονολογούνται από περίπου το 2000 π.Χ. έως το 295 μ.Χ.

Μερικά απ΄αυτά τα δείγματα είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν, γεγονός που έδωσε στους επιστήμονες περιθώριο για διασταύρωση.

Τις περισσότερες φορές, τα βασικά συστατικά που εντόπισαν ήταν λίπη και έλαια, κερί μέλισσας, φυτική ρητίνη και πίσσα. Η μελέτη αποκάλυψε, επίσης, ότι οι συνταγές άλλαζαν με την πάροδο του χρόνου.

Τον πρώτο καιρό, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ταρίχευαν τις μούμιες τους με απλούστερες συνταγές λιπών και ελαίων. Αλλά αυτές έγιναν πιο περίπλοκες με την πάροδο του χρόνου, ενσωματώνοντας πιο ακριβά υλικά όπως ρητίνες ή έλαια από φυτά όπως πεύκο, άρκευθο και κέδρο, καθώς και πίσσα.