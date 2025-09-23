Επιστήμονες λύνουν ηλιακό μυστήριο 50 ετών με μια συγκλονιστική ανακάλυψη

Ο Ήλιος, ο λαμπρότερος και πιο κοντινός αστέρας στη Γη, είναι αντικείμενο μελέτης αστροφυσικών και άλλων επιστημόνων που εξερευνών εδώ και εκατοντάδες χρόνια τη δραστηριότητά του αλλά και όσα συμβαίνουν στην ατμόσφαιρά του.

Ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο που πραγματοποιείται την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, είναι οι ηλιακές εκλάμψεις. Αυτές είναι τεράστιες και ξαφνικές απελευθερώσεις ενέργειας που θερμαίνουν τμήμα του Ήλιου σε θερμοκρασία άνω των 10 εκατομμυρίων βαθμών, αυξάνοντας σημαντικά τις ηλιακές ακτίνες Χ και την ακτινοβολία που φτάνουν στη Γη, είναι επικίνδυνες για τα διαστημόπλοια και τους αστροναύτες, ενώ παράλληλα επηρεάζουν την ανώτερη ατμόσφαιρα του πλανήτη μας.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Astrophysical Journal Letters, εξέτασε στοιχεία για το πώς οι εκλάμψεις θερμαίνουν το ηλιακό πλάσμα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 10 εκατομμυρίων βαθμών. Το ηλιακό πλάσμα αποτελείται από ιόντα και ηλεκτρόνια και η νέα αυτή έρευνα υποστηρίζει ότι τα ιόντα των ηλιακών εκλάμψεων, θετικά φορτισμένα σωματίδια που αποτελούν το μισό του πλάσματος, μπορούν να φτάσουν σε θερμοκρασία άνω των 60 εκατομμυρίων βαθμών.

Μια νέα ανακάλυψη για τις ηλιακές εκλάμψεις

Εξετάζοντας δεδομένα από άλλους ερευνητικούς τομείς, η ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ. Alexander Russell, Επίκουρο Καθηγητή Ηλιακής Θεωρίας από τη Σχολή Μαθηματικών και Στατιστικής, συνειδητοποίησε ότι οι ηλιακές εκλάμψεις είναι πολύ πιθανό να θερμάνουν τα ιόντα πιο έντονα από τα ηλεκτρόνια.

Ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε: «Ενθουσιαστήκαμε από τις πρόσφατες ανακαλύψεις ότι μια διαδικασία που ονομάζεται μαγνητική επανασύνδεση θερμαίνει τα ιόντα 6,5 φορές περισσότερο από τα ηλεκτρόνια. Αυτό φαίνεται να είναι ένας παγκόσμιος νόμος και έχει επιβεβαιωθεί στο διάστημα κοντά στη Γη, στον ηλιακό άνεμο και σε προσομοιώσεις υπολογιστών. Ωστόσο, κανείς δεν είχε προηγουμένως συνδέσει την εργασία σε αυτούς τους τομείς με τις ηλιακές εκλάμψεις».

«Η ηλιακή φυσική ιστορικά υπέθετε ότι τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια πρέπει να έχουν την ίδια θερμοκρασία. Ωστόσο, επαναλαμβάνοντας τους υπολογισμούς με σύγχρονα δεδομένα, διαπιστώσαμε ότι οι διαφορές θερμοκρασίας ιόντων και ηλεκτρονίων μπορούν να διαρκέσουν έως και δεκάδες λεπτά σε σημαντικά μέρη των ηλιακών εκλάμψεων, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέταση των υπερθερμών ιόντων για πρώτη φορά».

«Επιπλέον», πρόσθεσε, είναι ότι η νέα θερμοκρασία ιόντων ταιριάζει καλά με το πλάτος των φασματικών γραμμών των εκλάμψεων, λύνοντας ενδεχομένως ένα αστροφυσικό μυστήριο που υπάρχει εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.»

Με πληροφορίες από Science Daily