Επιστήμονες μελετούν το ενδεχόμενο πρόσκρουσης πυραύλου με τη Σελήνη - Τα σενάρια

Η Σελήνη έχει «κονταροχτυπηθεί» αμέτρητες φορές κατά την διάρκεια εκατομμυρίων ετών από μετεωρίτες και αστεροειδείς, μέχρι και αεροσκάφη από τη Γη, έχοντας έτσι τις χαρακτηριστικές επιφάνειες με τις κοιλότητες και τους κρατήρες.

Προσφάτως δε, έχει υποστεί συγκρούσεις από τα μικρά διαστημικά σκάφη, που οι διαστημικές υπηρεσίες στέλνουν προς αυτή, αναφέρει το BBC.

Αυτή τη Τετάρτη 04.08 οι επιστήμονες αναμένουν ότι θα υπάρξει άλλη μια σύγκρουση από έναν πύραυλο της SpaceX που ταξιδεύει με 5.400 μίλια την ώρα.

Το ανώτερο τμήμα ενός από τους πυραύλους Falcon 9 της SpaceX θα «προσκρούσει» στη Σελήνη στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων Κοντά στη Γη (CNEOS) της NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία κατέληξε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα μετά από μελέτη ανεξάρτητων αστρονόμων που αξιοποιήσαν δημόσια δεδομένα και διαπίστωσαν πως ένα τμήμα του πυραύλου από εκτόξευση του Ιανουαρίου 2025 βρισκόταν σε τροχιά τυχαίας σύγκρουσης με την Σελήνη.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Τζίμι Ράσελ. «Η NASA θα συνεχίσει να παρακολουθεί το κομμάτι αυτό για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και να παρατηρεί αργότερα το σημείο πρόσκρουσης, επίσης για επιστημονικούς σκοπούς».

H SpaceX εκτόξευσε τον συγκεκριμένο πύραυλο στο πλαίσιο αμερικανικής και ιαπωνικής αποστολής προκειμένου να αποσταλλούν δύο σεληνάκατοι και επιστημονικός εξοπλισμός στην Σελήνη πέρυσι.

Μέρη του Falcon 9 επαναχρησιμοποιούνται και έχουν σχεδιαστεί για να επιστρέφουν στη Γη για επόμενη αποστολή. Άλλα τμήματα αποσπώνται και παραμένουν εγκλωβισμένα σε τροχιά εκτός αν συγκρουστούν με άλλο ουράνιο σώμα.

Το εν λόγω τμήμα είναι το ανώτερο τμήμα του πυραύλου και έχει περίπου το μέγεθος ενός πενταόροφου κτιρίου, με βάρος στη Γη τουλάχιστον 4.000 κιλά.

«Δεν είναι επικίνδυνο, ας το απολαύσουμε»

Ο αστρονόμος Μπιλ Γκρέι, ο οποίος εντόπισε πρώτος την τροχιά, αναφέρει ότι το αντικείμενο θα προσγειωθεί κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, ο οποίος βρίσκεται στο τμήμα της Σελήνης που δέχεται το φως της Ημέρας και είναι ορατό από τη Γη. Προβλέπει ότι θα δημιουργήσει έναν κρατήρα διαμέτρου άνω των 17 μέτρων.

Η επικείμενη σύγκρουση αναμένεται να συναρπάσει τόσο τους ερασιτέχνες όσο και τους επαγγελματίες αστρονόμους.

«Πρόκειται για κάτι πραγματικά τεράστιο που θα συντριβεί στη Σελήνη. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, μπορούμε απλώς να απολαύσουμε το θέαμα», λέει ο Δρ Ματ Μπόθγουελ, αστρονόμος που ασχολείται με την επικοινωνία της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.