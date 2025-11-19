Έρευνα αποκάλυψε πότε δόθηκε το πρώτο φιλί: Δεν ξεκίνησε πάντως από τους ανθρώπους

Το φιλί δεν ξεκίνησε με τους ανθρώπους, αλλά με τα πρωτεύοντα θηλαστικά, προγόνους των μεγάλων πιθήκων, πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα (19/11).

Ερευνητές /taxonomy/term/266του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Φλόριντα θέλησαν να εξετάσουν πότε ξεκίνησαν τα φιλιά, με δεδομένο ότι από εξελικτικής άποψης δεν έχουν κανένα όφελος και ενδέχεται να μεταδίδουν και ασθένειες.

Ωστόσο οι άνθρωποι, οι χιμπατζήδες, οι ουρακοτάγκοι, οι μπονόμπο και οι γορίλες φιλιούνται, κάτι που υποδεικνύει ότι πρόκειται για μια συνήθεια την οποία κληρονόμησαν από έναν κοινό τους πρόγονο.

Οι επιστήμονες στην έρευνα συνδύασαν παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των πρωτευόντων θηλαστικών με δεδομένα για τις εξελικτικές σχέσεις, προκειμένου να γυρίσουν πίσω τον χρόνο και να προσπαθήσουν να χρονολογήσουν το πρώτο φιλί.

Οι επιστήμονες όρισαν το φιλί ως τη «μη επιθετική επαφή στόμα με στόμα που δεν περιλαμβάνει μεταφορά τροφής». Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει σεξουαλικά φιλιά καθώς και πλατωνικά φιλιά, όπως αυτά μεταξύ μελών της οικογένειας ή σε φιλικούς χαιρετισμούς.

«Χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον ορισμό για να εξετάσουμε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, αναζητώντας παρατηρήσεις φιλιών στην ομάδα των μαϊμούδων και των πιθήκων που εξελίχθηκαν στην Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κάποιες μαϊμούδες και οι περισσότεροι πίθηκοι έχει παρατηρηθεί ότι φιλιούνται», εξήγησε η επικεφαλής συντάκτης της μελέτης δρ. Ματίλντα Μπριντλ του τμήματος Βιολογίας της Οξφόρδης.

«Συνδυάσαμε αυτά τα δεδομένα με πληροφορίες σχετικά με τις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών, σε αυτό που είναι γνωστό ως φυλογενετική συγκριτική ανάλυση. Αυτή η τεχνική μάς επέτρεψε να μοντελοποιήσουμε την εξελικτική ιστορία του φιλιού και να διερευνήσουμε εάν ήταν πιθανό να είχαν τη συνήθεια αυτοί οι πρόγονοι διαφορετικών ομάδων ειδών», πρόσθεσε η Μπριντλ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά «εφαρμόσαμε μια προσέγγιση μοντελοποίησης που μας επέτρεψε να προσομοιώσουμε διαφορετικά εξελικτικά σενάρια» και, αφού εκτέλεσαν εκατομμύρια φορές το μοντέλο, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι το πρώτο φιλί χρονολογείται από 21,5 έως 16,9 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Evolution and Human Behavior.

Το πώς προέκυψε το φιλί παραμένει θέμα συζήτησης, όπως και το γιατί συνεχίζεται αυτή η πρακτική.

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το σεξουαλικό φιλί είναι ένας χρήσιμος τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας ή της καταλληλότητας ενός συντρόφου», σημείωσε η Μπριντλ.

«Εναλλακτικά, το φιλί θα μπορούσε να είναι ένα είδος προκαταρκτικού παιχνιδιού, που αυξάνει τη σεξουαλική διέγερση και ενισχύει την πιθανότητα γονιμοποίησης», πρόσθεσε.

Τα πλατωνικά φιλιά, σύμφωνα με την ίδια, χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσμούς.

Η έρευνα αυτή έριξε φως και στη συμπεριφορά των Νεάντερταλ. Προηγούμενη μελέτη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι (homo sapiens) και οι Νεάντερταλ μοιράζονταν ένα κοινό στοματικό μικρόβιο για πολύ καιρό αφού τα δύο είδη διαχωρίστηκαν. Για να συμβεί αυτό, το μικρόβιο έπρεπε να είχε μεταφερθεί μεταξύ των δύο ειδών. Με άλλα λόγια Νεάντερταλ και σύγχρονοι άνθρωποι αντάλλασσαν σάλιο.