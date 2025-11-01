Γιατί ο εγκέφαλος του φίλου σου μπορεί να προβλέψει τι θα αγοράσεις

Ο εγκέφαλος ενός κοντινού σου φίλου μπορεί να σκανάρει τον δικό σου, την ώρα που βλέπεις μια διαφήμιση και να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να προβλέψει με εκπληκτική ακρίβεια τι θα αγοράσεις. Και όχι, δεν είναι σενάριο ταινίας.

Ερευνητές από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Σπουδών της Σαγκάης υποστηρίζουν ότι πιστεύουν πως μπορούν να το κάνουν. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο Journal of Neuroscience, οι επιστήμονες λένε ότι απέδειξαν πως οι στενές φιλίες δημιουργούν έναν ισχυρό «νευρωνικό συγχρονισμό».

