H NASA επιτρέπει στους αστροναύτες να μεταφέρουν στο διάστημα κάτι που όλοι θεωρούμε δεδομένο

Καθώς η NASA ετοιμάζει την νέα της αποστολή, Artemis II για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, αναμένεται να γίνει μία σημαντική αλλαγή, όσον αφορά στο τι μπορεί να φέρουν μαζί τους οι αστροναύτες στο διαστημικό τους ταξίδι.

Και μπορεί να θεωρείται ότι ήδη γινόταν, αλλά για πρώτη φορά οι αστροναύτες θα έχουν τη δυνατότητα να κουβαλούν στο αεροσκάφος ένα μοντέρνο κινητό τηλέφωνο.

Ιστορικά, ό,τι ταξιδεύει με τους αστροναύτες θα πρέπει να περάσει χρόνια εκπαίδευσης μαζί τους, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να καταστεί απαρχαιωμένο μέχρι να πραγματοποιηθεί η εκτόξευση.

Η εποχή της Artemis, ωστόσο, ήρθε παράλληλα με μια άνθηση της εμπορικής τεχνολογίας που εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον παραδοσιακό διαστημικό εξοπλισμό.

Η NASA, λοιπόν, φαίνεται ολοένα και πιο πρόθυμη να αλλάξει τους κανόνες της.

Ο διοικητής της, Τζάρεντ Ισαάκμαν, ανακοίνωσε, σχετικά: «Δίνουμε στα πληρώματά μας τα εργαλεία για να απαθανατίζουν ξεχωριστές στιγμές για τις οικογένειές τους και να μοιράζονται εμπνευσμένες εικόνες και βίντεο με τον κόσμο».

Πριν από αυτό, η πιο σύγχρονη κάμερα που επιτράπηκε στην αποστολή Artemis II ήταν μία Nikon DSLR του 2016. Οι αστροναύτες, εδώ και χρόνια, χρησιμοποιούν tablet για να συνομιλούν με μέλη της οικογένειάς τους και να συνδέονται στο διαδίκτυο.

Η νέα επανδρωμένη αποστολή αναμένεται να αναχωρήσει για τη Σελήνη εντός της δεκαετίας.