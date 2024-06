Η αποστομωτική απάντηση του Στίβεν Χόκινγκ για τον Θεό και τον Παράδεισο

Στο τελευταίο του βιβλίο, ο πρωτοπόρος φυσικός Στίβεν Χόκινγκ δεν μοιράστηκε μόνο τις θεωρίες του για το σύμπαν και τους νόμους του, αλλά και την άποψή του για την ύπαρξη ή μη κάποιου θεού.

Όπως γράφει το LADBible, ο Χόκινγκ ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που η επιστημονική κοινότητα, αλλά και οι καθημερινοί άνθρωποι βλέπουν το διάστημα, αποδεικνύοντας την ύπαρξη της «ακτινοβολίας Χόκινγκ», την οποία εκπέμπουν οι μαύρες τρύπες.

Επομένως, δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος θα τέντωνε τα αυτιά του για να ακούσει τη γνώμη του, ακόμα και σε ένα πεδίο στο οποίο δεν ειδικεύεται. Ακόμα και έτσι, ο Χόκινγκ προσέγγισε το ζήτημα της ύπαρξης του θεού με τη δέουσα νηφαλιότητα.

Τι πιστεύει ο Στίβεν Χόκινγκ για τη θρησκεία

Στο βιβλίο του «Brief Answers to the Big Questions», έγραψε για την αναπηρία του, που τον καθήλωσε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, και τον τρόπο που επηρέασε την ιδεολογία του.

«Για αιώνες, πίστευαν ότι άτομα με αναπηρία σαν εμένα ζούσαν κάτω από μια κατάρα που επιβλήθηκε από τον Θεό».

«Λοιπόν, υποθέτω ότι είναι πιθανό να έχω στενοχωρήσει κάποιον εκεί πάνω, αλλά προτιμώ να σκέφτομαι ότι όλα μπορούν να εξηγηθούν με άλλο τρόπο, από τους νόμους της φύσης. Αν πιστεύεις στην επιστήμη, όπως εγώ, πιστεύεις ότι υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που πάντα τηρούνται». έγραφε ο Στίβεν Χόκινγκ.

«Αν θέλετε, μπορείτε να πείτε ότι οι νόμοι είναι έργο του Θεού, αλλά αυτό είναι περισσότερο ένας ορισμός του Θεού παρά μια απόδειξη της ύπαρξής του».

Στη συνέχεια, συνέχισε γράφοντας για τις απόψεις του σχετικά με τη μετά θάνατον ζωή, προσθέτοντας: «Είμαστε ελεύθεροι να πιστεύουμε ό,τι θέλουμε και η άποψή μου είναι ότι η πιο απλή εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει Θεός».

«Κανείς δεν δημιούργησε το σύμπαν και κανείς δεν κατευθύνει τη μοίρα μας. Αυτό με οδηγεί σε μια βαθιά συνειδητοποίηση, ότι μάλλον δεν υπάρχει ούτε παράδεισος ούτε μεταθανάτια ζωή», είχε σημειώσει.

«Έχουμε αυτή τη μοναδική ζωή για να εκτιμήσουμε το μεγαλειώδες σχέδιο του σύμπαντος και για αυτό είμαι εξαιρετικά ευγνώμων».