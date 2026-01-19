Η Γη «χάνει» τη βαρύτητά της στις 12 Αυγούστου; Η NASA απαντά σε νέα θεωρία συνωμοσίας

Η NASA αναγκάστηκε να καθησυχάσει το ευρύ κοινό, καταρρίπτοντας μία ακόμα θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ότι η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου του 2026.

Η παράταιρη θεωρία υποστηρίζει ότι στις 12 Αυγούστου, ακριβώς στις 14:33 GMT (9:33 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τους διακινητές της, αυτό αποκαλύφθηκε σε ένα έγγραφο της NASA με τίτλο Project Anchor, το οποίο φέρεται να διέρρευσε τον Νοέμβριο του 2024. Η υποτιθέμενη καταστροφή, όπως ισχυρίζονται, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τουλάχιστον «40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις».

NASA: Σπεύδει να προλάβει τον πανικό

Όπως ήταν αναμενόμενο, χιλιάδες ανήσυχοι χρήστες κατέφυγαν στην Πλατφόρμα X για να συζητήσουν τους ισχυρισμούς. «Αν είναι ψεύτικο, γιατί έχει ημερομηνία, όνομα έργου και προϋπολογισμό;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε με ανησυχία: «Θα υπάρξουν πάρα πολλοί τραυματισμοί όταν όλοι πέσουν ξανά κάτω, αν όντως συμβεί».

Πλέον, οι ειδικοί της NASA έβαλαν οριστικό τέλος στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η θεωρία βασίζεται σε πλήρη παρεξήγηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η βαρύτητα.

Παρά τους ισχυρισμούς των συνωμοσιολόγων, δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη για διαρροή εγγράφου ή για το λεγόμενο Project Anchor στο διαδίκτυο πριν από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στον ιστότοπο ελέγχου γεγονότων Snopes:

«Η Γη δεν θα χάσει τη βαρύτητά της στις 12 Αυγούστου 2026. Η βαρύτητα της Γης, δηλαδή η συνολική βαρυτική της δύναμη, καθορίζεται από τη μάζα της.

Ο μόνος τρόπος για να χαθεί η βαρύτητα θα ήταν να χαθεί μάζα από το σύστημα της Γης, δηλαδή από τον πυρήνα, τον μανδύα, τον φλοιό, τους ωκεανούς, τα γήινα ύδατα και την ατμόσφαιρα».

Αν και η ακριβής προέλευση της θεωρίας παραμένει άγνωστη, μία από τις πρώτες αναφορές προήλθε από έναν χρήστη του Instagram με το όνομα @mr_danya_of.

Σε μια εκτενή ανάρτηση, ο χρήστης έγραψε: «Στις 12 Αυγούστου 2026, ο κόσμος θα χάσει τη βαρύτητα για επτά δευτερόλεπτα. Η NASA το γνωρίζει. Προετοιμάζεται αλλά δεν μας λέει γιατί».

Ισχυρίστηκε ότι αυτό θα προκαλούσε «40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις, καταστροφή υποδομών, οικονομική κατάρρευση διάρκειας άνω των δέκα ετών και μαζικό πανικό».

Η ανάρτηση υποστήριζε ότι το φαινόμενο θα προκαλούνταν από «τη διασταύρωση βαρυτικών κυμάτων» που δημιουργούνται από τη σύγκρουση μαύρων τρυπών.

Περιελάμβανε επίσης υποτιθέμενες λεπτομέρειες του Project Anchor, ισχυριζόμενη ότι είχε προϋπολογισμό «89 δισεκατομμύρια δολάρια» και ότι ήταν υπεύθυνο για την «κατασκευή υπόγειων καταφυγίων». Στην αμέσως επόμενη ανάρτησή του, ο ίδιος χρήστης διηγήθηκε μια εντελώς κατασκευασμένη ιστορία για την εξαφάνιση 600 ανθρώπων από την πόλη Πόρτλοκ της Αλάσκας το 2019.