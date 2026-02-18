Η κλιματική κρίση «σκοτώνει» τον καφέ - Μεγαλύτερο θύμα η ποικιλία arabica

Η κλιματική αλλαγή ασκεί σημαντικές πιέσεις στον... καφέ καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας στις χώρες παραγωγής, έχει προκαλέσει δυσεπίλυτα προβλήματα στους παραγωγούς.

Έρευνα δείχνει ότι στις χώρες όπου υπάρχει παραγωγή καφέ, η άνοδος της θερμοκρασίας κάνει πολύ δύσκολη την καλλιέργειά του.

Στην Αιθιοπία, τη γενέτειρα του καφέ, περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια νοικοκυριά στηρίζουν το μέλλον τους στους κόκκους του καφέ. Συνεισφέρει σχεδόν το ένα τρίτο των εσόδων από εξαγωγές της χώρας, αλλά για πόσο καιρό ακόμη θα γίνεται αυτό, είναι αβέβαιο.

«Οι παραγωγοί καφέ στην Αιθιοπία βλέπουν ήδη τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης» σημείωσε ο Dejene Dadi, γενικός διευθυντής του Oromia Coffee Farmers Cooperatives Union (OCFCU), μικρού συνεταιρισμού καλλιεργητών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Climate Central (σ.σ. πρόκειται για μη κερδοσκοπικό ειδησεογραφικό οργανισμό που αναλύει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης), οι πέντε κορυφαίες χώρες-καλλιεργητές καφέ, από τις οποίες προέρχεται το 75% της παγκόσμιας προσφοράς, κατέγραψαν - κατά μέσο όρο - 57 επιπλέον ημέρες καύσωνα ετησίως.

Αναλύθηκε το διάστημα 2021 - 2025. Υπολογίστηκαν οι μέρες όπου η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και ύστερα τα στοιχεία συγκρίθηκαν με τον αριθμό που θα ήταν δυνατός, εάν δεν υπάρχει ρύπανση.

Όπως φάνηκε, το Ελ Σαλβαδόρ ήταν η χώρα που είχε επηρεαστεί περισσότερο καθώς μέτρησε 99 επιπλέον μέρες αυξημένων θερμοκρασιών. Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη χώρα-παραγωγός, είχε επιπλέον 70 μέρες με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Στην Αιθιοπία είχε 34.

Η αυξημένη αυτή θερμοκρασία επηρεάζει άμεσα τον καφέ, που χρειάζεται συγκεκριμένες θερμοκρασίες και υγρασία για να ευδοκιμήσει.

«Η ποικιλία arabica της Αιθιοπίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο άμεσο ηλιακό φως. Χωρίς επαρκή σκιά, τα καφεόδεντρα παράγουν λιγότερους κόκκους και γίνονται πιο ευάλωτα σε ασθένειες» σημείωσε ο Dadi.

Τα φυτά, ειδικά η ποικιλία arabica, πασχίζει σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου.

Η δυσχέρεια αυτή μεταφράζεται και σε αύξηση των τιμών. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, στοιχεία της οποίας επικαλείται ο Guardian, δείχνουν πως οι τιμές των κόκκων arabica αλλά και robusta έχουν, σχεδόν, διπλασιαστεί μεταξύ 2023 και 2025. Τον περσινό Φεβρουάριο, οι τιμές είχαν φτάσει σε υψηλό όλων των εποχών.

«Για να διασφαλίσουν τα αποθέματα καφέ, οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν για την κλιματική αλλαγή» προειδοποίησε ο Dadi.