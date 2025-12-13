Η μεγαλύτερη έκλειψη ηλίου μέχρι το 2132 θα συμβεί σε 600 μέρες και θα διαρκέσει 6,5 λεπτά

Φανταστείτε τον ποταμό να καθρεφτίζει φαναράκια, τις βάρκες να τρίζουν και τον ουρανό να βαθαίνει σε λυκόφως. Στις 2 Αυγούστου 2027, το Λούξορ θα ζήσει μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία: η μεγαλύτερη ολική ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα.

Τι είναι μια ολική έκλειψη ηλίου;

Όταν η Σελήνη στέκεται ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο, το φως εξαφανίζεται. Ο ουρανός σκοτεινιάζει, η θερμοκρασία πέφτει και το στέμμα του Ήλιου – η εξωτερική του ατμόσφαιρα – αποκαλύπτεται με γυμνό μάτι. Ένα θέαμα που κόβει την ανάσα.

Στο Λούξορ, η έκλειψη θα κρατήσει 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Μια τέλεια κοσμική ευθυγράμμιση – Σελήνη στο περίγειο, Ήλιος στο αφήλιο – χαρίζει αυτό το σπάνιο μήκος. Είναι η μεγαλύτερη ολική έκλειψη μέχρι το 2132.

Περίπου 89 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν κάτω από τη σκιά της Σελήνης. Η πορεία της θα διασχίσει Ισπανία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Υεμένη και Σομαλία. Το Λούξορ θα είναι το επίκεντρο, με θέα από τους Ναούς του Καρνάκ και του Λούξορ, τον Νείλο και τα μνημεία της δυτικής όχθης.

Για όσους αναζητούν πιο δροσερές ή οικονομικές επιλογές, η νότια Ισπανία και το Μαρόκο προσφέρουν περίπου πέντε λεπτά ολότητας.

Στη Μεσόγειο, πλοία ανοιχτά της Τυνησίας και της Λιβύης θα γίνουν πλωτά παρατηρητήρια.

Γιατί είναι τόσο μεγάλη η ολότητα;

Η έκλειψη του 2027 ανήκει στον κύκλο Saros 136, που χαρίζει μεγάλες εκλείψεις κάθε 18 χρόνια. Η επόμενη «μεγάλη» θα έρθει στις 12 Αυγούστου 2045, με διάρκεια πάνω από 6 λεπτά στις ακτές της Φλόριντα.

Πριν από το μεγάλο γεγονός, στις 12 Αυγούστου 2026, μια ολική έκλειψη θα αγγίξει Γροιλανδία, Ισλανδία και βόρεια Ισπανία.

Μια πρόγευση για τους Ευρωπαίους που θα ζήσουν δύο εκλείψεις σε λιγότερο από έναν χρόνο.