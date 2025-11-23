Η ψυχολογία μίλησε: Δεν φταίει ο θείος που κάθεται με τη νεολαία για τα fake news

Είναι αρκετά σύνηθες τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμοιρασμό fake news, και χωρίς καμία διάθεση ηλικιακού ρατσισμού, αυτός να γίνεται από ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών. Το πρώτο και ίσως όχι τόσο ασφαλές συμπέρασμα είναι πως αυτές οι ηλικιακές ομάδες δεν έχουν την δυνατότητα να διακρίνουν μέσα στον χαοτικό κόσμο των social, την αλήθεια από το ψέμα.

Μια έρευνα από την Αμερικανική Ένωση Ψυχολόγων όμως έρχεται για να επιβεβαιώσει το ακριβώς αντίθετο. Η έρευνα διεξήχθη σε συμμετέχοντες από 18 έως 80 χρονών με αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα. Είναι δεδομένο πως στη σημερινή εποχή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας «βομβαρδίζουν» με πληροφορίες που αρκετές φορές δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την αξιοπιστία τους.

Βάσει αυτού, ο ανθρώπινος εγκέφαλος προσπαθεί να βγάλει μια άκρη, να «επιβιώσει» μέσα σε όλο αυτό το χάος. Ο τρόπος που το κάνει είναι να διαλέξει τον συντομότερο δρόμο. Ο δρόμος αυτός δεν είναι της επεξεργασίας όλων αυτών των πληροφοριών. Πολλώ δε μάλλον, δεν μπαίνει στην διαδικασία να διαπιστώσει τι είναι αληθινό ή επιβεβαιωμένο. Έτσι, εκλαμβάνει ως αλήθεια αυτή την πληροφορία που θα επιβεβαιώσει αυτό που ήδη γνωρίζει ενώ θα απορρίψει ταυτόχρονα την οποιαδήποτε πληροφορία είναι αντίθετη στην πεποίθησή του.

Σύμφωνα πάλι με διάφορες άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, αυτή η τάση καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει γίνεται και εντονότερη. Ο άλλος παράγοντας που μπαίνει στην όλη ιστορία, είναι η κομματική ταυτότητα. Στους συμμετέχοντες, παρατηρήθηκε η συνήθεια να μοιράζονται στα δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδήσεις και πληροφορίες που συνδέονται με την κομματική τους ταυτότητα.

Πράγμα που σημαίνει πως αν παρατηρήσουν μια είδηση που θα τους δημιουργήσει την υποψία ότι είναι ψεύτικη, θα την συνδέσουν με την αντίπαλη κομματική παράταξη. Σε μεγάλο βαθμό δηλαδή, αυτό που παίζει ρόλο είναι η κομματική και ιδεολογική τοποθέτηση και όχι η εξοικείωση με την λειτουργία των social media.

Η έρευνα καταλήγει σε κάτι που όλοι γνωρίζουμε. Όλοι έχουμε προκαταλήψεις και επηρεαζόμαστε από αυτές. Το ζήτημα όμως είναι η επαφή με την άλλη πλευρά και ο διαμοιρασμός πληροφοριών ώστε να βγούμε από το «καβούκι» αυτών των προκαταλήψεων.