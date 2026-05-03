Κατσαρίδες: Το τραγικό λάθος που κανείς ποτέ δεν σκέφτεται - Οι ειδικοί προειδοποιούν

Για τους περισσότερους ανθρώπους εκεί έξω, το γεγονός ότι η μέρα μεγαλώνει, ο καιρός βελτιώνεται και τέλος πάντων ότι ο χειμώνας μας αφήνει σιγά-σιγά χρόνους, αποτελεί ευλογία. Για κάποιους όμως, είναι η στιγμή που ξεκινάει και πάλι ο μεγάλος εφιάλτης: Οι κατσαρίδες.

Ως γνωστόν, οι κατσαρίδες αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους στην Αθήνα λίγο μετά τις κάμπιες και μας εγκαταλείπουν λίγο αφού στολίζουμε για Χριστούγεννα. Δεν είναι, λοιπόν, να πεις ότι μας λείπουν κιόλας.

Στο μεταξύ, για πολλούς ανθρώπους, οι μικροί αυτοί εισβολείς αποτελούν τον μεγαλύτερο φόβο και τον μεγαλύτερο εφιάλτη. Μία κατσαρίδα στο σπίτι, μπορεί να είναι αφορμή να χάσεις τον ύπνο σου, να σου κοπεί η διάθεση για ζωή και φυσικά να διασαλευτεί η ασφάλεια που νιώθεις μέσα στο σπίτι σου.

Προφανώς, δεν είναι εύκολο να τις αντιμετωπίσεις. Οι λύσεις της απεντόμωσης, το να μην αφήνεις τρόφιμα και σκουπίδια στο σπίτι αλλά και να ελέγχεις πάντα για βρύσες που στάζουν είναι μερικές αρκετά καλές λύσεις. Λίγο πολύ τις έχουμε σκεφτεί όλες.

Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα λάθη που κάνουμε τα οποία λίγοι τα έχουν σκεφτεί. Ένα από αυτά αφορά τις παραγγελίες που κάνουμε στο σπίτι.

Κατσαρίδες χωρίς προειδοποίηση: Το απλό λάθος που τις φέρνει σπίτι σου

Το εμπόριο μέσω διαδικτύου είναι σε άνθιση τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες κουτιά πηγαινοέρχονται καθημερινά από άκρη σε άκρη της Ελλάδας με παραγγελίες κάθε είδους από διάφορα μέρη του κόσμου. Και εδώ είναι το πρόβλημα.

Πολλές από αυτές τις παραγγελίες έρχονται μέσα σε χάρτινα κουτιά. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως μας λένε οι ειδικοί, τα χάρτινα κουτιά είναι τα αγαπημένα μέρη των κατσαρίδων για να κάνουν τα αυγά τους. Ειδικά, αν τα κουτιά αυτά βρίσκονται με χιλιάδες άλλα μέσα σε αποθήκες.

Έτσι, μπορεί μαζί με το ωραίο πακέτο που περίμενες μέρες να σου έρθει, να πάρεις μπόνους και μερικά αυγά κατσαρίδων.

Για να αποφύγεις αυτή την όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη πάντως υπάρχουν διάφορες λύσεις. Μία εξ αυτών -και μάλλον η πιο αποτελεσματική- είναι να ανοίγεις τη συσκευασία έξω από το σπίτι και αμέσως να πετάξεις τη χάρτινη κούτα και τα διάφορα περιτυλιγματα που μπορεί να έχει.