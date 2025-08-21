Μαύρο Φεγγάρι: Ποιο είναι το σπάνιο φαινόμενο του Αυγούστου και γιατί δεν θα μπορούμε ποτέ να το δούμε

Πολλά «φεγγάρια» και σεληνιακά φαινόμενα εμφανίζονται στον ουρανό τις ημέρες του καλοκαιριού. Το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» μέχρι το «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού», μας άφησαν με κομμένη την ανάσα τον Αύγουστο. Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα σπάνιο φαινόμενο θα εμφανιστεί στον ουρανό αλλά...δεν θα το δούμε ποτέ.

Ο λόγος, για το «μαύρο φεγγάρι», ένα σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει κατά τη φάση της νέας σελήνης του σεληνιακού κύκλου, θα εμφανιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά όπως λένε οι επιστήμονες θα είναι αόρατο.

Μαύρο Φεγγάρι: Τι είναι το φαινόμενο

Όταν η Σελήνη βρίσκεται σχεδόν ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, η μία πλευρά της Σελήνης είναι στραμμένη προς τον Ήλιο και φωτίζεται, ενώ η πλευρά που βλέπει η Γη είναι σκοτεινή. Αυτό ονομάζεται φάση νέας Σελήνης του σεληνιακού κύκλου — όταν η Σελήνη δεν είναι ορατή τη νύχτα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η φωτισμένη πλευρά της Σελήνης όχι μόνο είναι στραμμένη μακριά από τη Γη, αλλά βρίσκεται επίσης ψηλά στον ουρανό κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανατέλλει και δύει την ίδια ώρα με τον Ήλιο, σύμφωνα με τη NASA. Η Σελήνη είναι βαρυτικά συνδεδεμένη με τη Γη, πράγμα που σημαίνει ότι από τη Γη βλέπουμε πάντα την ίδια πλευρά της Σελήνης.

Δεν είναι σαφές πότε δημιουργήθηκε, αλλά ο όρος «μαύρη σελήνη» είναι ένας ανεπίσημος αστρονομικός όρος. Μερικοί θεωρούν ότι η νέα σελήνη είναι μαύρη σελήνη με δύο τρόπους.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η νέα σελήνη εμφανίζεται δύο φορές σε ένα μήνα (οι νέες σελήνες συνήθως εμφανίζονται μία φορά το μήνα) ή όταν υπάρχουν τέσσερις νέες σελήνες σε μία εποχή. Όταν υπάρχουν τέσσερις νέες σελήνες σε μία εποχή, η τρίτη νέα σελήνη ονομάζεται «μαύρη σελήνη».

Η μαύρη σελήνη του Σαββάτου είναι η τρίτη νέα σελήνη της θερινής περιόδου. Η τέταρτη νέα σελήνη θα εμφανιστεί στις 21 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την πρώτη επίσημη ημέρα της φθινοπωρινής περιόδου ή της φθινοπωρινής ισημερίας στο Βόρειο Ημισφαίριο — όταν ο ήλιος κινείται ακριβώς πάνω από τον ισημερινό, δημιουργώντας ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας.

NASA: Γιατί δεν θα καταφέρουμε να δούμε το φαινόμενο

Δεν θα μπορείτε να δείτε το μαύρο φεγγάρι, αλλά θα εξακολουθεί να βρίσκεται στον ουρανό. Δεδομένου ότι το φωτισμένο τμήμα του φεγγαριού θα είναι στραμμένο μακριά από τη Γη, το φεγγάρι θα φαίνεται αόρατο στον νυχτερινό ουρανό.

Ωστόσο, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να παρατηρήσετε τα αστέρια και να δείτε το Νεφέλωμα Dumbbell (M27), γνωστό για το σχήμα του που μοιάζει με αλτήρα, το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί με τηλεσκόπιο μεταξύ των αστεριών Altair και Deneb, σύμφωνα με τη NASA.

Πηγή: npr.org

