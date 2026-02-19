NASA: Νέα δοκιμή για την εκτόξευση στη σελήνη - Πότε μπορεί να ξεκινήσει η ιστορική αποστολή

Μετά την επισκευή του πυραύλου της η NASA επαναλαμβάνει την πρόβα εκτόξευσης προς τη σελήνη, βήμα απαραίτητο για να ορίσει την ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis II.

Η πολύωρη δοκιμή, γνωστή ως «δοκιμή πλήρωσης καυσίμων» (wet dress rehearsal), αποτελεί κρίσιμο στάδιο πριν η NASA καθορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτόξευσης για την αποστολή Artemis II. Το πλήρωμα θα μπορούσε να εκτοξευθεί ακόμη και στις 6 Μαρτίου, ξεκινώντας ένα δεκαήμερο ταξίδι κατά το οποίο θα τεθεί αρχικά σε τροχιά γύρω από τη Γη και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει μια τροχιά σε σχήμα «οκτώ» γύρω από τη Σελήνη.

Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια που άνθρωποι θα ταξιδέψουν προς τη Σελήνη, ενώ το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο στο παρελθόν. Η αποστολή θα σηματοδοτήσει επίσης την πρώτη φορά που ο πύραυλος Space Launch System και η κάψουλα Orion θα μεταφέρουν ανθρώπους.

Διαβάστε ακόμα: H NASA επιτρέπει στους αστροναύτες να μεταφέρουν στο διάστημα κάτι που όλοι θεωρούμε δεδομένο

Η πρόβα της Πέμπτης στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy στη Φλόριντα θα βοηθήσει τους υπεύθυνους της αποστολής να αξιολογήσουν τις πρόσφατες επισκευές στον πύραυλο, μετά τον εντοπισμό διαρροής υδρογόνου κατά την πρώτη δοκιμή. Η διαρροή ανάγκασε τη NASA να διακόψει πρόωρα τη δοκιμή της 2ας Φεβρουαρίου και να ακυρώσει όλες τις ευκαιρίες εκτόξευσης για τον μήνα αυτό.

Κατά τη δοκιμή ανεφοδιασμού, οι μηχανικοί θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των επισκευών, ενώ οι αξιωματούχοι της NASA θα αξιολογήσουν τη συνολική ετοιμότητα του πυραύλου και των συστημάτων του. Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, η υπηρεσία έχει ανακοινώσει ότι υπάρχουν διαθέσιμα «παράθυρα» εκτόξευσης από 6 έως 9 Μαρτίου και εκ νέου στις 11 Μαρτίου.

Η πρόβα ξεκίνησε επισήμως το βράδυ της Τρίτης και συνεχίστηκε την Τετάρτη, καθώς οι ομάδες ενεργοποιούσαν τμήματα του πυραύλου και φόρτιζαν τις μπαταρίες πτήσης. Το κύριο μέρος της δοκιμής ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, αφού οι υπεύθυνοι έδωσαν το «πράσινο φως» για τον ανεφοδιασμό του Space Launch System.