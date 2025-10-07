Ο ένας από τους νικητές του Νόμπελ Φυσικής έχει ελληνική καταγωγή: Ποιος είναι ο John M. Martinis

Ο John Matthew Martinis, με ρίζες από την Ελλάδα, είναι ένας από τους τρεις επιστήμονες που τιμήθηκαν με το Νόμπελ Φυσικής 2025. Μαζί με τους John Clarke και Michel Devoret, βραβεύτηκαν για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής διάνοιξης σηράγγων και της κβάντωσης ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα - μια έρευνα που άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση της κβαντικής φυσικής.

Αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από το όνομα που σήμερα βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα;

Από την Καλιφόρνια στις κορυφές της επιστήμης

Ο Martinis γεννήθηκε το 1958 στις Ηνωμένες Πολιτείες και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ. Εκεί, υπό την καθοδήγηση του John Clarke, ερεύνησε την κβαντική συμπεριφορά σε διασταυρώσεις Josephson, ένα πεδίο που έμελλε να καθορίσει την καριέρα του.

Μετά το διδακτορικό του, βρέθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στο NIST στο Boulder, όπου εργάστηκε σε υπεραγώγιμες συσκευές και ανέπτυξε νέες τεχνικές ανίχνευσης ακτίνων Χ.

Οραματιστής των κβαντικών υπολογιστών

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Martinis αφιερώθηκε στην ανάπτυξη qubits Josephson-Junction, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου λειτουργικού κβαντικού υπολογιστή.

Το 2004 μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα, όπου έγινε καθηγητής πειραματικής φυσικής. Δέκα χρόνια αργότερα, η Google τον προσέλαβε για να ηγηθεί της προσπάθειας κατασκευής ενός κβαντικού υπολογιστή.

Η στιγμή-ορόσημο ήρθε το 2019, όταν η ομάδα του δημοσίευσε στο Nature την επίτευξη της κβαντικής υπεροχής με έναν επεξεργαστή 53 qubits - ένα κατόρθωμα που έγραψε ιστορία.

Το 2020, ο Martinis αποχώρησε από την Google και μετακόμισε στην Αυστραλία για να συνεργαστεί με τη Silicon Quantum Computing. Δύο χρόνια αργότερα, συνίδρυσε την Qolab, μια εταιρεία που στοχεύει να φέρει την κβαντική τεχνολογία πιο κοντά στη βιομηχανική παραγωγή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ημιαγωγών. Σήμερα, είναι CTO της Qolab και συνεχίζει να χαράζει το μέλλον της κβαντικής πληροφορικής.