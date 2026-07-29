Το δις εξαμαρτείν του Κυριαζίδη, οι γαλάζιοι που μπέρδεψαν τις γραμμές και ο Κακλαμάνης που θέλει το Επικρατείας 

Αποφάσισε χθες 28 Ιουλίου ο Δημήτρης Κυριαζίδης να πάρει το αίμα του πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το σκηνικό της διαγραφής του πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν είχε μιλήσει με σεξιστική απρέπεια στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οφείλω να σας πω ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα διαγραφής εκ νέου του βουλευτή Δράμας, όμως προκάλεσε απελπισία σε κάποιους συναδέλφους του, ειδικά σε αρμόδιους της κοινοβουλευτικής ομάδας που του έχουν ζητήσει να τοποθετείται για οτιδήποτε άλλο εκτός από την κόντρα με την Κωνσταντοπούλου.

Μπλέξανε τις γραμμές τους

Η εμφάνιση Κυριαζίδη, τα όσα γελοία και σεξιστικά είπε, αλλά και η απάντηση της Κωνσταντοπούλου έκαναν ξανά χθες μύλο τη Βουλή, ενώ παρατηρήθηκε το αστείο φαινόμενο τα στελέχη της Ν.Δ. να μπλέκουν τα πόδια τους. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης υπερασπίστηκε τον Κυριαζίδη και τα έβαλε με την Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχει ανοιχτή διαμάχη, ενώ τα όσα είπε ο Κυριαζίδης καταδίκασαν η Λίνα Μενδώνη, ο Ιάσων Φωτήλας, ο Γιώργος Αμυράς, ενώ και από τηλεόρασης η εκπρόσωπος της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου είπε ότι η Ν.Δ. δεν είναι κόμμα μισογύνηδων.

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Ο Νικήτας θέλει Επικρατείας

Εκτός κούρσας για την Α' Αθηνών μένει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ υπογράμμισε και την επιθυμία του να είναι ξανά πρόεδρος της Βουλής, εφόσον η Ν.Δ. πάρει ξανά τις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη εναλλακτική γι’ αυτό είναι το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, μία συζήτηση που ακόμα δεν έχει κάνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά προφανώς δεν επείγει καθώς οι εκλογές πηγαίνουν για το τέλος της άνοιξης του 27. Βεβαίως ο Νικήτας που είναι παλιός στη μάχη της κάλπης, ακόμα κι αν είναι στο Επικρατείας, θα βοηθήσει την Ν.Δ. στις δύσκολες, λαϊκές συνοικίες της Α’ Αθηνών.

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Μετά τον Χουρδάκη, ο Ναύαρχος

Μετά τη μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου του ανεξάρτητου βουλευτή Χουρδάκη, ο αρχηγός Νίκος ετοιμάζεται να αυγατίσει ξανά την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια απάντησης στη δημοσκοπική μπουνάτσα του Τσίπρα. Κλειδωμένη είναι η συμφωνία με τον Ναύαρχο Αποστολάκη που θα πολιτευτεί στην Α’ Πειραιώς και μπορεί να ανακοινωθεί ως την Παρασκευή που κλείνει η Βουλή. Και μέχρι τότε να μην γίνει το ραντεβού προσχώρησης, εσείς θεωρήστε την υπόθεση τελειωμένη.