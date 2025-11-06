Οι αρχαίοι δρόμοι που οδηγούσαν στη Ρώμη ήταν πολύ περισσότεροι απ' ότι πιστεύαμε μέχρι σήμερα

Όπως λέει και το ρητό, «όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη» και αυτοί οι δρόμοι φαίνεται πως ήταν κατά 50% περισσότεροι από ό,τι πίστευαν οι ειδικοί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με έναν νέο ψηφιακό άτλαντα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο τελευταίος σημαντικός άτλας των αρχαίων ρωμαϊκών οδικών δικτύων εκδόθηκε πριν από 25 χρόνια. Από τότε, οι τεχνολογικές εξελίξεις και νέες πηγές που έγιναν προσβάσιμες έχουν διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες των ερευνητών να εντοπίζουν αρχαία οδικά δίκτυα.

Για πέντε χρόνια, μια ομάδα αρχαιολόγων έψαξε σε ιστορικά αρχεία, αρχαία κείμενα, τοποθεσίες και άλλα αρχειακά δεδομένα. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες αναζήτησαν στοιχεία σε δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατα ψηφιοποιημένων φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από αεροπλάνα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Όταν αρχαίες αναφορές υποδείκνυαν χαμένους δρόμους σε μια συγκεκριμένη περιοχή, οι ερευνητές ανέλυαν το έδαφος από ψηλά για να εντοπίσουν μικρές ενδείξεις - όπως διαφορές στη βλάστηση, διακυμάνσεις στο έδαφος ή αλλαγές στο υψόμετρο, καθώς και ίχνη αρχαίας μηχανικής, όπως υπερυψωμένοι λόφοι ή κομμένες πλαγιές - που αποκάλυπταν πού περνούσαν κάποτε οι ρωμαϊκοί δρόμοι.

«Γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι σύνδεσης των σημείων σε ηπειρωτική κλίμακα», δήλωσε ο Tom Brughmans, αρχαιολόγος και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Scientific Data.

Τα δεδομένα και ένας διαδραστικός ψηφιακός χάρτης είναι επίσης διαθέσιμα στο διαδίκτυο για μελετητές, καθηγητές ιστορίας ή οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την αρχαία ρωμαϊκή ιστορία.

Προηγούμενες έρευνες είχαν επικεντρωθεί στους «αυτοκινητόδρομους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» - τις μεγάλες αρτηρίες που αναφέρονται συχνότερα σε γνωστές ιστορικές αναφορές, είπε ο Brughmans.

Ο ενημερωμένος χάρτης συμπληρώνει πιο ασαφείς λεπτομέρειες σχετικά με «δευτερεύοντες δρόμους, όπως οι επαρχιακοί δρόμοι, που συνέδεαν βίλες και αγροκτήματα» και άλλες τοποθεσίες, είπε ο Brughmans, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Aarhus στη Δανία.

Οι ερευνητές είχαν προηγουμένως υπολογίσει ότι το μήκος των ρωμαϊκών δρόμων ήταν περίπου 188.555 χιλιόμετρα. Η νέα μελέτη δείχνει ότι το μήκος των δρόμων σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν σχεδόν 300.000 χιλιόμετρα, επιτρέποντας τα ταξίδια από την Ισπανία στη Συρία.

Η μελέτη συνέβαλε σημαντικά στις γνώσεις των αρχαιολόγων σχετικά με τους αρχαίους δρόμους στη Βόρεια Αφρική, τις πεδιάδες της Γαλλίας και τη χερσόνησο της Πελοποννήσου στην Ελλάδα.

«Αυτό θα είναι ένα πολύ θεμελιώδες έργο για πολλές άλλες έρευνες», δήλωσε ο αρχαιολόγος Benjamin Ducke του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στο Βερολίνο, ο οποίος δεν συμμετείχε στο έργο. Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν είναι ακόμη σαφές αν όλοι οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί και ενεργοί ταυτόχρονα.

Η δυνατότητα απεικόνισης των αρχαίων διαδρομών που ακολουθούσαν οι Ρωμαίοι αγρότες, στρατιώτες, διπλωμάτες και άλλοι ταξιδιώτες θα προσφέρει καλύτερη κατανόηση των βασικών ιστορικών τάσεων που εξαρτώνταν από την κυκλοφορία των ανθρώπων κατά τη ρωμαϊκή εποχή, δήλωσε ο Brughmans, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου του Χριστιανισμού και της εξάπλωσης των αρχαίων επιδημιών.

«Οι Ρωμαίοι άφησαν τεράστιο αντίκτυπο με αυτό το οδικό δίκτυο», το οποίο δημιούργησε το πρότυπο για πολλούς δρόμους που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, είπε ένας άλλος συγγραφέας της μελέτης, ο αρχαιολόγος Adam Pažout από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Τα τεχνικά επιτεύγματα των Ρωμαίων στην κατασκευή και συντήρηση δρόμων — συμπεριλαμβανομένων των τοξωτών πέτρινων γεφυρών και των σηράγγων που διασχίζουν τις πλαγιές των λόφων — εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη γεωγραφία και την οικονομία της περιοχής της Μεσογείου και πέραν αυτής, είπε.