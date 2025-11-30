Τελικά υπάρχουν αρώματα που τραβάνε πάνω μας έντομα; Έρευνα ενοχοποιεί γνωστές κολώνιες

Αρώματα, μία από τις πιο σημαντικές και παραγνωρισμένες εφευρέσεις του ανθρώπου, γνώριζε ευρεία χρήση ακόμα και σε περιόδους όταν η καθημερινή υγιεινή θεωρούνταν...ανθυγιεινή.

Και αυτό γιατί το άρωμα, όσο επικρατούσε η θεωρία της «μιασματικής» μόλυνσης στη δυτική πρώιμη επιστήμη, κατέληξε να συσχετίζεται κατά κόρον με την καθαριότητα, την υγεία αλλά και με την αποπλάνηση και τη γοητεία.

Μία νέα έρευνα όμως έρχεται να δείξει πως συγκεκριμένα αρώματα μπορούν να έχουν έναν τρομακτικό αντίκτυπο, καθώς εκλύουν μυρωδιές που προτιμούν επικίνδυνα έντομα, όπως οι αράχνες, τα κουνούπια και οι σφήκες, γράφει το Dazed.

Τα αρώματα που προτιμούν τα έντομα

Είναι δεδομένο πως η οσμή είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες αισθήσεις στο ζωικό βασίλειο, αλλά ταυτόχρονα παράξενο να σού λένε πως ένα πασίγνωστο άρωμα σου μαζεύει κουνούπια.

Συγκεκριμένα, το προφίλ των αρωμάτων αυτού του καλοκαιριού δίνει βάση σε μια κρεμώδη, σνακ-επιφάνεια. Η αίσθηση του «καθαρού κοριτσιού» συναντά την αίσθηση του «φαγώσιμου».

Το θέμα είναι ότι αυτή η νοστιμιά προτιμάται και από...άλλους. Σύμφωνα με αναρτήσεις στο διαδίκτυο, το καλοκαιρινό σας άρωμα μπορεί απλώς να σας γεμίζει... με έντομα.

Τον Ιούνιο, μία χρήστης του TikTok δημοσίευσε μία προειδοποίηση, καλώντας τον κόσμο να μην φορά στις βόλτες του συγκεκριμένα αρώματα, ισχυριζόμενος ότι είχε τραβήξει επάνω του ένα σμήνος από σφήκες και μύγες που την «κυνηγούσαν» για ένα μίλι.

@vicks_vaporub_ DONT WEAR PINK CLOUD ON A WALK!! This has happened to me TWICE !!! ♬ original sound - Vicki

Σε διαδικτυακά φόρουμ, οι κριτικές για κάποια είναι γεμάτες με ιστορίες για δαγκώματα από αράχνες και ορδές μελισσών, αντίστοιχα.

Αλλά πόση αλήθεια υπάρχει σε αυτές τις ιστορίες, και είναι πραγματικά πιθανό τα αρώματά σας να σας μετατρέπουν σε μαγνήτη για έντομα;

Τι λέει η επιστήμη για τα αρώματα

«Πολύ λίγες χημικές ουσίες είναι γνωστό ότι προσελκύουν τα κουνούπια, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα στην εκπνεόμενη αναπνοή μας (το οποίο μπορούν να μυρίσουν)», λέει ο καθηγητής Anandasankar Ray, ο οποίος διδάσκει μοριακή, κυτταρική και αναπτυξιακή βιολογία στο UC Riverside.

«Η ιδέα ότι ορισμένα γνωστά αρώματα προσελκύουν τα κουνούπια είναι ως επί το πλείστον διαδικτυακή. Αυτοί οι ισχυρισμοί βασίζονται σε μεμονωμένες μελέτες και συχνά δεν βασίζονται σε αυστηρή επιστήμη που χρησιμοποιεί ρεαλιστικές δοκιμές -οπότε λάβετε υπόψη τις επιφυλάξεις».

Είναι κάτι που επιβεβαιώνει ο Δρ. Imm Hansen, εντομολόγος στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, του οποίου η έρευνα διερευνά πώς τα έντομα ανιχνεύουν - και μπορούν να αποτραπούν από - μόρια αρώματος:

«Αν αναλύσετε ένα άρωμα, μπορεί να καταλήξετε με δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες διαφορετικές χημικές ουσίες, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι ελκυστικές ή απωθητικές, αλλά δεν είναι απαραίτητα οι συγκεκριμένες νότες ή τα αρώματα, συχνά είναι χημικές ουσίες που δεν μπορούμε καν να μυρίσουμε», εξηγεί.

Ενώ δεν γνωρίζουμε κάποια αρωματική ουσία που να προσελκύει συγκεκριμένα κουνούπια ή τσιμπούρια, γνωρίζουμε συγκεκριμένες μυρωδιές που θα προσελκύσουν μέλισσες και σφήκες.

Τα αρώματα «μαγνήτες»

Η έρευνα δείχνει ότι οι επικονιαστές έλκονται έντονα από ορισμένες πτητικές ουσίες των λουλουδιών - ενώσεις που παράγουν φυσικά τα φυτά για να τους προσελκύσουν.

Συστατικά όπως η λιναλοόλη, η φαινυλακεταλδεΰδη και ο οξικός βενζυλεστέρας είναι άφθονα στα λευκά άνθη και τα μεθυστικά φρουτώδη άνθη. Για ένα έντομο, αυτά τα μόρια ουσιαστικά δημιουργούν ένα σήμα νέκταρ, έτσι όταν εμφιαλώνονται και φοριούνται ως άρωμα, μπορεί να καταλήξετε να μυρίζετε σαν ένα κινούμενο μπουκέτο.

Τα αρώματα που βασίζονται σε έντονα στοιχεία όπως γιασεμί, τουμπερόζα, υλάνγκ-υλάνγκ και άνθη πορτοκαλιάς τείνουν να είναι πλούσια σε αυτές τις ενώσεις.

Και τι γίνεται με τα κουνούπια

Τα δεδομένα για τα κουνούπια διαφέρουν. Προς το παρών δεν υπάρχει κάποιο εύρωστο ερευνητικό υπόβαθρο για αρώματα που θα μπορούσαν να τα ελκύσουν, αν και θα ήταν λογικό να υποθέσουμε, για τα αρσενικά κουνούπια φερ' ειπείν, που τρέφονται αποκλειστικά με νέκταρ, πως ίσως θα έβρισκαν «νόστιμες» τις μυρωδιές των παραπάνω προϊόντων.

Τα καλά νέα όμως είναι ότι έχουμε εκτενείς γνώσεις για τα αρώματα που απωθούν τα κουνούπια.

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται ευρέως, η κιτρονέλλα δεν είναι το πιο αποτελεσματικό αιθέριο έλαιο για την απώθηση εντόμων. Σύμφωνα με έρευνα, τα έλαια γαρίφαλου και κανέλας είναι μακράν τα πιο επιτυχημένα απωθητικά τόσο για τα κουνούπια όσο και για τα τσιμπούρια.

Γεμάτα ευγενόλη, οι εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν ότι τα έλαια κανέλας και γαρίφαλου αραιωμένα σε ποσοστό 5% έως 10% σε μια λοσιόν μπορούν να σας προσφέρουν περίπου δύο ώρες προστασίας.