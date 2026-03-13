Αυτά είναι τα ελληνικά ζυμαρικά που βρέθηκαν στη λίστα με τα 100 καλύτερα του Taste Atlas

Στην ετήσια λίστα των 100 καλύτερων προϊόντων ζυμαρικών στον κόσμο, που κυκλοφορεί η παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια γεύσεων «Taste Atlas», διακρίθηκε, και μάλιστα με δύο κωδικούς, για το σπαγγέτι και τις πένες της- η ελληνική εταιρεία ΜΑΚΒΕΛ.

Η διάκριση είναι μεγάλης σημασίας, καθώς πρόκειται για τη μοναδική ελληνική εταιρεία, που κέρδισε μια θέση στη λίστα, στην οποία κυριαρχούν οι ιταλικές επιχειρήσεις ζυμαρικών με 94 προϊόντα. Τη λίστα συμπληρώνουν τρία αμερικανικά προϊόντα και δύο ισπανικά.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα της Taste Atlas, η ΜΑΚΒΕΛ «έχει πάντοτε διατηρήσει τις αξίες της τοπικής παραγωγής, επιλέγοντας μόνο το καλύτερο σκληρό σιτάρι από τα ελληνικά χωράφια, για να δημιουργεί ζυμαρικά με πλούσια γεύση και ιδανική υφή. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές ξήρανσης και διαμόρφωσης, η εταιρεία δεν χάνει ποτέ τη ζεστασιά της χειροποίητης προσέγγισης και την προσοχή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας».

Πέρα από την Ελλάδα, συνεχίζει το κείμενο, η MAKBEΛ συνεχίζει να κερδίζει τις διεθνείς αγορές, μεταφέροντας με υπερηφάνεια το πνεύμα της μεσογειακής κουζίνας σε όλο τον κόσμο.