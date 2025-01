Βραδιά γευσιγνωσίας και food pairing στο Ασφαλώς Και Δεν Πρέπει

Αυτήν την Πέμπτη 30/1 από τις 7μ.μ. μέχρι και τις 11 μ.μ. οι Αμπελώνες Ζαχαριά σε συνεργασία με τον ταλαντούχο σεφ Γιώργο Χάψα θα βρίσκονται στο νέο after office στέκι της Ασκληπιού «Ασφαλώς και δεν πρέπει» για μια βραδιά γευσιγνωσίας των πληθωρικών κρασιών του κτήματος σε συνδυασμό με νόστιμα τάπας δια χειρός του σεφ.

Ο Γιώργος που έχει αφήσει το στίγμα του σε μερικές από τις πιο απαιτητικές κουζίνες και έχει ενορχηστρώσει πολλά διαφορετικά μενού με την ίδια ευκολία και το εμβληματικό οινοποιείο της οικογένειας Ζαχαριά με μακρά και πληθωρική οινική ιστορία συνεργάζονται για πρώτη φορά κάτω από την όμορφη, χαλαρή και φιλική στέγη του Ασφαλώς και δεν πρέπει.

Ο σεφ, Γιώργος Χάψας | Ο σεφ, Γιώργος Χάψας

Το αποτέλεσμα της σύμπραξης των τριών είναι ένα must taste comfort πάντρεμα. Τρία νόστιμα πιάτα να τα πιεις στο ποτήρι και να τα φας με το χέρι συνοδεύουν τρία από τα best of κρασιά του οινοποιείου.

Η μυρωδάτη και σπάνια Κυδωνίτσα ευωδιάζει κυδώνι, ροδάκινο και πράσινα φρούτα και βρίσκει το άλλο της μισό σε μια πρωτότυπη, αναπάντεχη και πεντανόστιμη σούπα με πρωταγωνιστή την σελινόριζα και ένα αναπάντεχο υλικό έκπληξη. Το ζουμερό ροζέ οινικό best seller Lexis gris sur lie είναι μια ωδή στο μοσχοφίλερο προικισμένο με γοητευτικά αρώματα ροδοπέταλων, φράουλας, ξύσμα μανταρινιού, ροδάκινου, φραμπουάζ, κερασιών και ψημένου ψωμιού και κάνει αμέσως γκελ με την μπρουσκέτα του σύκου, ανθότυρου και προσούτου. Τέλος το στιβαρό και σοφιστικέ Μαύρο εις το Κύβο, με το προχωρημένο χαρμάνι, αγιωργίτικο, merlot και μαυροδάφνη δένει τα φρουτώδη και ξηροκαρπάτα αρώματα του με το εξίσου δυνατό γευστικά ταρτάκι με γραβιέρα, λιαστή ντομάτα και chorizo.

Όλα αυτά βέβαια σε ένα περιτύλιγμα που ήδη έχει κάνει το Ασφαλώς και δεν Πρέπει να ξεχωρίζει: ευχάριστα άτομα, ωραία vibes και πολύ ωραίες μουσικές.

Βάλτε το στο πρόγραμμα και κρατήστε έγκαιρα τις θέσεις σας στο 2103618205

Ασφαλώς και δεν πρέπει, Ασκληπιού 46, Εξάρχεια

Κάρτα Γιώργου Χάψα και Οινοποιείου Ζαχαριά

Σούπα Σελινόριζας με παρμεζάνα, τρούφα και υλικό έκπληξη- με Κυδωνίτσα

Μπρουσκέτα Σύκο, Ανθότυρο, Προσούτο - με Lexis Gris sur lie

Τάρτα Γραβιέρα, Λιαστή ντομάτα, Chorizo- με Μαύρο εις το Κύβο

Κόστος 22 ευρώ /ανά άτομο