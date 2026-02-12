Brunch στην Αθήνα: 2 ιδανικά spots για να ξεκινήσεις την ημέρα σου

Μία αγαπημένη συνήθεια που ξεκίνησε από το εξωτερικό και πλέον έχει καθιερωθεί για τα καλά και στην Αθήνα. Τα μαγαζιά για brunch έχουν γίνει το σημείο συνάντησης για αυτούς που ψάχνουν μία διαφορετική γευστική εμπειρία και θέλουν να περάσουν μερικές χαλαρωτικές στιγμές. Η μεγάλη ποικιλία από γευστικούς συνδυασμούς και η φιλική ατμόσφαιρα που επικρατεί θα σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

Στην εξέλιξη των brunch spots στην Ελλάδα έπαιξε σημαντικό ρόλο η ιδιαίτερη αγάπη των Ελλήνων για το φαγητό. Με τον ερχομό του στη χώρα, το μενού των brunchάδικων δεν παρέμεινε φυσικά μόνο στις κλασικές ξενόφερτες συνταγές. Οι Έλληνες σέφ έδωσαν την δική τους πινελιά και ενσωμάτωσαν ελληνικές πρώτες ύλες και γεύσεις, πετυχαίνοντας ένα δημιουργικό αποτέλεσμα. Ντόπια, φρέσκα υλικά όπως το μέλι, τα ελληνικά τυριά, το γιαούρτι, ο καγιανάς, ο ντάκος και οι λαχταριστοί λουκουμάδες, είναι μόνο μερικά από τα υλικά που δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στα πιάτα. Έτσι, το brunch έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και η πιο γευστική αφορμή για να βρεθείς με την παρέα σου, να γελάσεις και να ξεχαστείς από τους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Brunch στη γειτονιά του Ψυρρή

Ένα brunch spot είναι η ιδανική επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου ή να το επισκεφτείς μετά από ένα ξενύχτι στο κέντρο της Αθήνας, της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Είναι σίγουρα το καλύτερο φάρμακο για το hangover. Όποιος και να είναι ο λόγος, σίγουρα στην περιοχή του Ψυρρή θα βρείτε μερικά από τα πιο προσεγμένα μαγαζιά που θα καλύψουν ακόμα και τους πιό απαιτητικούς ουρανίσκους. Στην πανέμορφη γειτονιά του Ψυρρή, βρήκαμε για εσάς δύο από τα πιο cozy μαγαζιά για brunch στο κέντρο της Αθήνας. Και τα δύο ενσωματώνουν στο μενού τους με τον πιο άψογο τρόπο,κλασικές συνταγές, αλλά και πιάτα επηρεασμένα από τη μεσογειακή διατροφή.

Usurum brunch & cocktails Athens

Τo Usurum είναι ένα από τα μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας που θα σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις το brunch. Βρίσκεται στο κέντρο της γειτονιάς του Ψυρρή, μιας περιοχής με τεράστια ιστορία και γεμάτη ζωή μέρα και νύχτα. Καθώς μπαίνεις στον χαλαρωτικό χώρο του Usurum brunch & cocktails,, θα νιώσεις ότι αποδράς από την καθημερινότητα. Ο χρόνος κυλάει πιο αργά, οι υποχρεώσεις φεύγουν από τη σκέψη και είναι η στιγμή για να νιώσεις ότι κάνεις κάτι για σένα.

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και σε κάνει να νιώθεις πως βρίσκεσαι περισσότερο σε διακοπές παρά στο κέντρο της Αθήνας.

Το δημιουργικό και ταυτόχρονα ποιοτικό μενού του Usurum συνδυάζει με μοναδικό τρόπο σύγχρονες γευστικές προτάσεις με ελληνικές γεύσεις. Θα βρεις από τις κλασικές συνταγές με αυγά ποσέ, healthy bowls, συνδυασμούς με άρωμα Ελλάδας, μέχρι και πιάτα χωρίς γλουτένη ή vegan επιλογές. Όποιο πιάτο και να διαλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει χαρακτήρα και ο σκοπός του δεν είναι απλά να σε χορτάσει αλλά να σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης.

To Usurum δίνει ιδιαίτερη προσοχή και στον καφέ που προσφέρει, με specialty χαρμάνια για απαιτητικούς λάτρεις του καφέ. Τον βλέπουν ως ένα από τα βασικά στοιχεία της εμπειρίας και όχι ως απλά συνοδευτικό για το brunch, είτε πρόκειται για τους κλασικούς Espresso και cappuccino, είτε για πιο ιδιαίτερες εκδοχές.

Τις απογευματινές ώρες ο χώρος του Usurum μετατρέπεται σε ένα από τα πιο hot στέκια για να απολαύσεις το ποτό σου ή ένα signature cocktail με την παρέα σου. Τέλος, σίγουρα δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την πανέμορφη αυλή του, η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα η οροφή της κλείνει και αποπνέει μία πιο cozy ατμόσφαιρα. Είναι το ιδανικό μέρος για να κάνεις τα επαγγελματικά σου ραντεβού, για να διοργανώσεις κάποια εκδήλωση, ή να αράξεις με αγαπημένα πρόσωπα.

Το προσωπικό είναι ευγενικό και εξυπηρετεί πάντα με χαμόγελο, κάνοντας το Usurum ένα μπραντσάδικο με χαρακτήρα, που έχει ώς στόχο να μετατρέψει το brunch και τον καφέ σε μία ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη ουσία.

Usurum Brunch Athens

The picky brunch Athens

Στο κέντρο του Ψυρρή υπάρχει ένα ακόμα μαγαζί που δεν συμβιβάζεται και το δηλώνει ακόμα και με το όνομά του. Και αν αναρωτιέστε γιατί λέγεται Picky, η απάντηση είναι απλή. Ολόκληρη η φιλοσοφία του αποτυπώνεται στο brand name, αφού Picky σημαίνει επιλεκτικός, αυτός δηλαδή που αναζητά υψηλές προδιαγραφές σε ότι και να κάνει.

Μπαίνοντας στο Picky, θα νιώσεις ότι ξεφεύγεις από τη βαβούρα του πολυσύχναστου κέντρου και η ατμόσφαιρα με τα φυσικά υλικά και τα γήινα χρώματα θα σε κάνει να χαλαρώσεις αμέσως. Ο καφές εδώ δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι specialty, με τη σφραγίδα της Taf, και οι baristas του Picky ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Ο espresso έχει σώμα και χαρακτήρα, ενώ ο cappuccino είναι βελούδινος και ισορροπημένος. Αν θέλεις πάλι κάτι πιο ταξιδιάρικο, μπορείς να δοκιμάσεις μονοποικιλιακούς καφέδες από Κολομβία, Βραζιλία, Γουατεμάλα, Κόστα Ρίκα και πολλές ακόμα επιλογές που δεν βρίσκεις εύκολα σε κάθε καφέ της πόλης.

Το brunch του Picky είναι από τα πιο νόστιμα και υγιεινά που μπορείς να βρεις στην Αθήνα. Οι συνταγές βασίζονται σε οργανικά ελληνικά προϊόντα και στη μεσογειακή διατροφή, και αυτό φαίνεται στη γεύση και στη φρεσκάδα. Στο μενού θα βρεις κλασικές επιλογές όπως αυγά μπένεντικτ και καγιανά, αλλά και πιο gourmet πιάτα όπως το Open Smashed Avocado με μους αβοκάντο, αυγό ποσέ, σπόρους κολοκυθιού και σπανάκι σε ψωμί ολικής.

Αν είσαι λάτρης των γλυκών, θα ξεχωρίσεις το τιραμισού pancake με κρέμα μασκαρπόνε και σιρόπι καφέ, αλλά και άλλες επιλογές όπως η χειροποίητη μηλόπιτα, τα φρεσκοψημένα κέικ, τα pancakes με φυστικοβούτυρο και το Banana Picky με καραμελωμένο γάλα και ξηρούς καρπούς. Στο Health Bar, θα βρεις νόστιμα και τονωτικά bowls, με επιλογές όπως το Chocolate Protein με γκρανόλα. Αν έχεις όρεξη να πιεις κάτι υγιεινό και χωρίς καφεΐνη, το juice bar έχει πάντα φρέσκους χυμούς και smoothies από φρούτα εποχής και λαχανικά, χωρίς τεχνητά σιρόπια και σκόνες.

Τις απογευματινές ώρες, μπορείς να απολαύσεις ένα ποτήρι κρασί με wrap bites και αν δεν μπορείς να έρθεις, όλα τα προϊόντα παραδίδονται στο σπίτι ή στο γραφείο μέσω των δημοφιλών εφαρμογών delivery.

Picky Brunch Athens

Ποιοτικό Brunch

Σε μια πόλη που συχνά προσφέρει γρήγορες λύσεις, το Picky και το Usurum ξεχωρίζουν γιατί σέβονται πραγματικά το χρόνο σου. Έχουν γίνει σημεία συνάντησης για όσους εκτιμούν την ποιότητα, θέλουν να δουλέψουν με το Laptop τους ή να χαλαρώσουν χωρίς πίεση και αναζητούν ένα brunch που να είναι και νόστιμο και θρεπτικό. Αν βρίσκεσαι στο Ψυρρή και θες κάτι περισσότερο από έναν απλό καφέ, τότε σίγουρα αξίζει να τα επισκεφτείς.