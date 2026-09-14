Το Brutus Tavern επιστρέφει στο Κολωνάκι στις 17 Σεπτεμβρίου

Η κουζίνα του Brutus δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κρέας, με έμφαση στην ποιότητα της πρώτης ύλης, τη φωτιά και την τεχνική, αναδεικνύοντας τον αυθεντικό χαρακτήρα κάθε κοπής. Ο chef Στέφανος Ρίζος έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της γαστρονομικής του ταυτότητας, αντιμετωπίζοντας το κρέας ως πρωταγωνιστή και εξελίσσοντας διαρκώς την εμπειρία γύρω από αυτό.



Η συνέπεια αυτής της προσέγγισης έχει αποτυπωθεί και στις σημαντικές διακρίσεις του Brutus. Το 2025 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη λίστα World’s 101 Best Steak Restaurants, στη θέση #101, ενώ το 2026 ανέβηκε στη θέση #72, παραμένοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στα κορυφαία steak restaurants του κόσμου. ( Worldbeststeaks 2026 ⁠) Παράλληλα, το Brutus διατηρεί 2 FNL Stars στα FNL Best Restaurant Awards, έχοντας αναβαθμιστεί σε αυτή την κατηγορία το 2025. ( FNL Guide ⁠).







Πίσω από τις διακρίσεις, όμως, παραμένει η ίδια φιλοσοφία: εξαιρετικές κοπές, σωστή τεχνική, δυνατές γεύσεις και ένας χώρος που συνδυάζει την κοσμοπολίτικη αισθητική με τη ζεστή φιλοξενία. Ένα steakhouse με ξεκάθαρη ταυτότητα, που εξελίσσεται χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.



Από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, το Brutus Tavern επιστρέφει στο Κολωνάκι για μια νέα σεζόν, με το κρέας, τη φωτιά και τη φιλοξενία να παραμένουν στο επίκεντρο.

Πληροφορίες και Κρατήσεις:

brutustavern.gr

Λεβέντη 3, Κολωνάκι

19:00 - 00:00

+30 210 724 04 53