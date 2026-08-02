Δακρύσαμε: Πόσο κόστιζε μια σοκολάτα περιπτέρου το 1995

Η σοκολάτα από το περίπτερο ή από τον αυτόματο πωλητή είναι είδος επιβίωσης, για όσους έχουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Χωρίς μια σωστή μπάρα γάλακτος, υγείας, με φουντούκια ή ό,τι άλλο αρέσει στον καθένα, η μέρα δδεν περνάει εύκολα, εκτός αν η ζάχαρη είναι «κόκκινο πανί» στη διατροφή μας, για λόγους υγείας.

Θα έχετε προσέξει πάντως, το γεγονός ότι στα περισσότερα σούπερμαρκετ οι τιμές στις απλές σοκολάτες παίρνουν διαρκώς την ανηφόρα, θυμίζοντας συχνά, είδη ζαχαροπλαστείου. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι γευστικό σε τιμή κάτω των 2.5 ευρώ (αν είναι συσκευασία των 70 γραμμαρίων), ή κάτω των 4,5 ευρώ (αν είναι οι μεγάλες συσκευασίες.

Πόσο κόστιζε μια σοκολάτα το 1995;

Το περιοδικό 01 αξιολογέι σοκολάτες | 1996

Σε δημοσίευμα του περιοδικού 01 από το 1995, διαβάζουμε μια έξυπνη «κατάταξη» σε σοκολάτες που κυκλοφορούσαν εκείνη τν εποχή («μια γαβάθα γάλα» «αν ήταν ταινία θα ήταν το Μια Υπέροχη ζωή»).

Εντοπίζουμε στο άρθρο κατάρχήν μια απίστευτη ποικιλία από σοκολάτες (κυκλοφορούσε μέχρι και σοκολάτα για σκύλους!) και έπειτα, είναι αναπόφευκτό να παρατηρήσουμε τις τιμές.

Για μια σοκολάτα 100 γραμμαρίων, 225 δραχμές, για μικρότερες συσκευασίες, 130 και 145 δραχμές. Δηλαδή, περίπου μισό ευρώ. Τη νιώσατε μια μικρή μελαγχολία ή μόνο εμείς;