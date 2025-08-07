Διπλωματικό επεισόδιο για ένα πιάτο μακαρόνια - Η συνταγή που εξόργισε τους Ιταλούς

O ιστότοπος Good Food ξεκίνησε «μαγειρικό πόλεμο» με την Ιταλία και όλα άρχισαν από μια συνταγή για το παραδοσιακό ιταλικό πιάτο cacio e pepe.
Η συνταγή που έχει δημοσιευτεί από το βρετανικό site, περιλάμβανε τέσσερα υλικά - σπαγγέτι, πιπέρι, παρμεζάνα και βούτυρο - αντί για τα τρία αυθεντικά: ζυμαρικά (συνήθως tonnarelli), πεκορίνο Ρομάνο και μαύρο πιπέρι.
Η προσθήκη βουτύρου θεωρήθηκε «ιεροσυλία» από την ιταλική ένωση εστιατορίων Fiepet Confesercenti, η οποία ζήτησε επίσημη διόρθωση από τον ιστότοπο και απευθύνθηκε ακόμη και στη βρετανική πρεσβεία στη Ρώμη.
Ο πρόεδρος της ένωσης, Claudio Pica, εξέφρασε την έκπληξή του για την παραποίηση ενός τόσο εμβληματικού πιάτου και τόνισε ότι η συνταγή παραπλανά τους αναγνώστες παρουσιάζοντάς την ως αυθεντική.
Οι παραλλαγές ξένων μέσων σε ιταλικές συνταγές -από την πίτσα με ανανά μέχρι τα μακαρόνια με κοτόπουλο- συχνά προκαλούν χλευασμό και αγανάκτηση στην Ιταλία.
Η εφημερίδα Il Messaggero σχολίασε: «Παραφράζοντας τον βρετανικό ύμνο "Ο Θεός να σώσει τον βασιλιά", οι Ρωμαίοι εστιάτορες λένε τώρα "Ο Θεός να σώσει το cacio e pepe".
