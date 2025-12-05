«Ελληνική, όχι χαβανέζικη»: Πίσω από την πίτσα με ανανά υπάρχει ένας Πελοποννήσιος

Έπρεπε να φτάσουμε στο 2025 για να μάθουμε ότι η περήφημη «χαβανέζικη» πίτσα με τον ανανά, η πιο αμφιλεγόμενη πίτσα όλων των εποχών, δεν προέρχεται τελικά από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Ειρηνικού, αλλά από έναν έλληνα που τη δημιούργησε... «για πλάκα».

Η «χαβανέζικη» πίτσα είναι ελληνική

Ο Σωτήρης «Σαμ» Πανόπουλος, γεννήθηκε στο χωριό Βούρβουρα στην Πελοπόννησο το 1934. Είκοσι χρόνια αργότερα, έφτασε με πλοίο στον Καναδά ως μετανάστης, όπου αρχικά δούλεψε ως εργάτης στα ορυχεία, ενώ στη συνέχεια άνοιξε μια μικρή αλυσίδα εστιατορίων παρέα με τους δύο αδερφούς του.

Αφού η επιχείρηση πήγαινε καλά, μια μέρα ο ίδιος αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα: Να προσθέσει κονσερβοποιημένο ανανά πάνω σε μια πίτσα για να δει πώς θα είναι η γεύση της. Που να φανταζόταν ότι στην πορεία θα δημιουργούσε το μεγαλύτερο, παγκόσμιο δίλημμα ανάμεσα στους λάτρεις της πίτσας, οι οποίοι θα λογομαχούσαν για το αν η πίτσα με τον ανανά είναι πιο γευστική από την κανονική.

Πίτσα με ανανά για την πλάκα

Λίγο πριν πεθάνει, ο Πανόπουλος, είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του «Το βάλαμε, απλώς για πλάκα για να δούμε πώς θα ήταν η γεύση της», αφού, όπως πρόσθεσε, «το δοκιμάσαμε πρώτα και μετά το δώσαμε σε μερικούς πελάτες. Και μερικούς μήνες αργότερα τρελάθηκαν, οπότε το βάλαμε στο μενού».

Ο χαρακτηρισμός «χαβανέζικη» πίτσα, προήλθε μόνο και μόνο από τη μάρκα του ανανά που χρησιμοποίησαν, και δεν είχε καμία σχέση με τη Χαβάη. Πρόκειται για μια καινοτομία της εποχής, αφού τότε στην πίτσα χρησιμοποιούνταν πολύ λίγα υλικά -μανιτάρια, πεπερόνι, τυρί, μπέικον.

Ο Πανόπουλος πούλησε το εστιατόριό του, που ονομαζόταν Satellite, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ανοίγοντας αργότερα το Family Circle, ένα άλλο εστιατόριο, στο Λονδίνο του Οντάριο. Τελικά συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία εβδομήντα τριών ετών το 2007.

Παρά το πέρασμα των χρόνων, η πίτσα με τον ανανά καθιερώθηκε και απέκτησε φανατικούς αλλά και πολέμιους αφού ο συνδυασμός του ανανά με το ζαμπόν σε κάποιους μπορεί να μοιάζει ενδιαφέρων, σε άλλους να προκαλεί αηδία. Η φήμη της εξαπλώθηκε παγκόσμια.

Το 2017, ο πρόεδρος της Ισλανδίας Γκούντι Γιόχανεσον δήλωσε ότι ο ανανάς θα πρέπει να απαγορευτεί από την πίτσα και, ενώ καταχειροκροτήθηκε από τους Ιταλούς, προκάλεσε αντιδράσεις στον Καναδά, με τον πρωθουργό Τζάστιν Τριντό να απαντά στο Twitter: «Έχω ανανά. Έχω πίτσα. Και υποστηρίζω αυτή τη νόστιμη δημιουργία του Νοτιοδυτικού Οντάριο». Αυτή ήταν η αφορμή να γίνει γνωστή η ιστορία του Πανόπουλου από τα μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης και να γίνει επίσης παγκόσμια γνωστός.