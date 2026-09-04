Για μια μέρα ο σεφ Χρόνης Δαμαλάς μαγειρεύει παρέα με τη Maltezos Farm

Ο chef Χρόνης Δαμαλάς, εδώ και δύο χρόνια στο δικό του χώρο, το Rawbata, αναζητά με συνέπεια τις καλύτερες πρώτες ύλες όχι μόνο στις λαϊκές αγορές, αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του με μικρούς παραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, παράγοντας μοναδικά προϊόντα.

Ένας από αυτούς είναι και ο Λάζαρος Μαλτέζος, που έχει βραβευτεί και ξεχωρίσει για την παραγωγή εξαιρετικών κατσικίσιων τυριών γαλλικού τύπου (chèvres).

Έτσι, την Πέμπτη 24/09, ο Χρόνης Δαμαλάς - σε συνεργασία με τη Maltezos Farm και την ΩDDE - προτείνει ένα one-off μενού που θα αναδείξει, μέσα από τη fusion προσέγγιση του, τα ιδιαίτερα τυριά της ευβοϊκής φάρμας, δίνοντάς μας την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον ίδιο, τον παραγωγό και τους δημιουργούς της νέας πλατφόρμας ΩDDE.

Ακολουθήστε τα social media του Rawbata και της odde_greece για να μάθετε περισσότερα για το μενού, να κάνετε την κράτησή σας και να γίνετε και εσείς μέρος αυτής της ξεχωριστής γαστρονομικής σύμπραξης.

Info: Το Rawbata απέχει 4’ από το μετρό της Πανόρμου, ενώ σε απόσταση 100 μ. λειτουργούν δύο κλειστά parking.

RAWBATA, Λακωνίας 33, 21 0692 3796, Αμπελόκηποι