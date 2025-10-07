Γιατί οι βελγικές πατάτες θεωρούνται «οι καλύτερες στον κόσμο»

Όποιος έχει βρεθεί για μια βόλτα στις Βρυξέλλες ή σε κάποια άλλη πόλη του Βελγίου, ένα από τα πρώτα ενδιαφέροντα σημεία για αγορά γρήγορου φαγητού που θα εντοπίσει, δεν είναι τα εστιατόρια που σερβίρουν μπύρες με τυρί γκούντα και λαγό στον φούρνο με παράξενες, λιπαρές σάλτσες (αυτό είναι μια άλλη ιστορία), άλλα οι «μερακλίδικες» καντίνες που σερβίρουν κυρίως πατάτες τηγανητές με επιλογές σε άπειρες σως.

Οι πατάτες μπαίνουν σε χωνάκι, είναι άφθονες σαν μια χρυσαφί βροχούλα πασπαλισμένη από αλάτι (σαν τον Μαμαλάκη ακούγομαι, συγνώμη) και θεωρούνται ξακουστές.

Όταν διαβάσαμε σε καταλόγους εστιατορίων και σε τοπικά blogs πως οι βελγικές πατάτες είναι «οι καλύτερες στον κόσμο», αποφασίσαμε να καταγράψουμε τις διαφορές που τις κάνουν μοναδικές.

Η μέθοδος τηγανίσματος

Οι βελγικές πατάτες τηγανίζονται δύο φορές:

Πρώτο τηγάνισμα : σε χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 140–150°C) για να μαλακώσουν εσωτερικά.

Δεύτερο τηγάνισμα: σε υψηλότερη θερμοκρασία (περίπου 180–190°C) για να γίνουν τραγανές απ’ έξω.

Αυτό τους δίνει τραγανό εξωτερικό και απαλό, αφράτο εσωτερικό , κάτι που δύσκολα πετυχαίνουν οι απλές french fries.

Το είδος του λαδιού

Η αυθεντική βελγική συνταγή δεν χρησιμοποιεί φυτικό λάδι, αλλά καθαρό λίπος βοδινού. Αυτό προσθέτει μια πιο πλούσια, «σαρκώδη» γεύση που δεν έχουν οι κοινές πατάτες τηγανητές.

Το είδος της πατάτας

Οι Βέλγοι χρησιμοποιούν κυρίως ποικιλίες όπως η Bintje, μια πατάτα με υψηλό άμυλο και χαμηλή υγρασία, ιδανική για τραγανό αποτέλεσμα.

Το κόψιμο και το πάχος

Οι βελγικές πατάτες είναι πιο χοντρές, γύρω στα 12–14 χιλιοστά. Οι «γαλλικές» ή τύπου fast food είναι πιο λεπτές, άρα απορροφούν περισσότερο λάδι και χάνουν τη φρεσκάδα τους πιο γρήγορα.

Το σερβίρισμα

Στο Βέλγιο σερβίρονται σε χάρτινο κώνο , με διάφορες σάλτσες (η πιο διάσημη είναι η μαγιονέζα , όχι η κέτσαπ).

Συνήθως πωλούνται σε ειδικά friteries ή frietkot, μαγαζιά αφιερωμένα μόνο στις τηγανητές πατάτες.

Το ιστορικό beef

Οι Βέλγοι επιμένουν ότι αυτοί και όχι οι Γάλλοι εφηύραν τις τηγανητές πατάτες, γύρω στον 17ο αιώνα. Οι Αμερικανοί στρατιώτες στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο τις δοκίμασαν στο Βέλγιο, αλλά επειδή εκεί μιλούσαν γαλλικά, τις ονόμασαν french fries, κι έτσι έγινε η παρεξήγηση.

(με στοιχεία από Frite Alors)