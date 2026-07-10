Γιατί πεινάς ξανά μία ώρα μετά το πρωινό σου

Αν πεινάτε ξανά λίγο μετά το πρωινό, ίσως η αιτία να μην είναι η έλλειψη φαγητού. Ανακαλύψτε τι λέει η επιστήμη για τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την όρεξη.
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί το εξής;
Ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα πλούσιο πρωινό, πιστεύοντας ότι θα σας κρατήσει χορτάτους μέχρι το μεσημέρι, μόνο και μόνο για να νιώσετε ξανά πεινασμένοι λίγο αργότερα.
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