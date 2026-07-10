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Γιατί πεινάς ξανά μία ώρα μετά το πρωινό σου

Η κατανόηση του γιατί συμβαίνει αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε αυτή την επίμονη αίσθηση πείνα μετά το πρωινό σας

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Newsroom
Πρωινο
Unsplash
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Αν πεινάτε ξανά λίγο μετά το πρωινό, ίσως η αιτία να μην είναι η έλλειψη φαγητού. Ανακαλύψτε τι λέει η επιστήμη για τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την όρεξη.
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί το εξής;

Ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα πλούσιο πρωινό, πιστεύοντας ότι θα σας κρατήσει χορτάτους μέχρι το μεσημέρι, μόνο και μόνο για να νιώσετε ξανά πεινασμένοι λίγο αργότερα. 

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Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

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