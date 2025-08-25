Γιατί τρώνε κινέζικο φαγητό στις αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές

Είναι ένα «στανταράκι» σε κάθε τηλεοπτική σειρά ή και ταινία του Χόλιγουντ: όταν η παρέα συναντιέται στο σαλόνι ενός από τους κολλητούς, κάποιος θα πάρει την πρωτοβουλία να παραγγείλει κινέζικο φαγητό. Το έχουμε δει εκατοντάδες φορές στην κωμική σειρά "The Big Bang Theory", το έχουμε ξαναδεί στις περισσότερες γνωστές σειρές και ταινίες με παρέες, που καλούνται να συζητήσουν κάτι σημαντικό, σε ένα σταθερό σημείο (Φιλαράκια, Brooklyn Nine Nine).

Η ερώτηση παραμένει: Γιατί 9 στις 10 φορές παραγγέλνουν κινέζικο;

Δεν έχει να κάνει με τις προτιμήσεις των εκάστοτε παραγωγών στο street food ή με με τις γευστικές αδυναμίες των πρωταγωνιστών.

Ούτε υπάρχει κάποια συμφωνία των στούντιο παραγωγής με εταιρεία κινέζικου catering.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι κάπως πιο «τεχνικός» και έχει να κάνει με την αξιοπιστία του ίδιου του γυρίσματος. Θα εξηγήσουμε.

Οι χαρακτήρες μιας ιστορίας μυθοπλασίας μαζεύονται σε ένα σημείο για να φάνε, διότι μια τέτοια εικόνα προσδίδει ρεαλισμό. Δεν είναι απλά πέντε άνθρωποι που λένε τα λόγια τους On camera. Τρώνε, πίνουν, διαφωνούν, συμφωνούν, γελάνε, σαν όλους μας. Αν δεν υπήρχε το φαγητό στις ιστορίες μυθοπλασίας, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν πιστευτό.

Ερχόμαστε λοιπόν στην περίπτωση του κινέζικου φαγητού.

Το συγκεκριμένο street food εξυπηρετεί στην εξασφάλιση της σωστής συνέχειας στα πλάνα των επεισοδίων.

Είναι στην πραγματικότητα ένα κουτί με ξυλάκια, μπροστά από ένα πρόσωπο. Όσο φαγητό και να τσιμπήσει με τα ξυλάκια ο κάθε ηθοποιός (αν η σκηνοθετική οδηγία είναι να τρώει ρεαλιστικά), ο θεατής θα συνεχίσει να βλέπει ένα κουτάκι. Σε διαφορετική περίπτωση, αν έτρωγε ένα μπέργκερ πχ και το άφηνε μισό, τότε σε περίπτωση που επαναλαμβανόταν το γύρισμα, θα έπρεπε να φάει ξανά μπέργκερ. Και ξανά.

Άρα αυτό που σε εμάς μοιάζει με φανατική αγάπη για το κινέζικο φαγητό, για τα αμερικάνικα στούντιο είναι απλά ένα τρικ για εξοικονόμηση πόρων της παραγωγής.