Η απαράδεκτα χαμηλή θέση που πήραν τα μελομακάρονα στη λίστα με τα 100 καλύτερα γλυκά του κόσμου

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο φημισμένος διεθνής οδηγός Taste Atlas αναφέρεται στην Ελλάδα και τον γαστρονομικό της πλούτο. Για ακόμα μια φορά, στη λίστα με τα καλύτερα γλυκά στον κόσμο, η χώρα μας καταλαμβάνει αρκετές θέσεις με τα μελομακάρονα να είναι το πρώτο γλύκισμα που εισβάλλει στη λίστα. Ωστόσο, είναι φανερό ότι μας αδίκησαν...

Και όμως το αγαπημένο μας Χριστουγεννιάτικο γλυκό κατατάσσεται στην 32η θέση. Ακολουθεί η σφακιανόπιτα ή μυζηθρόπιτα από την Κρήτη στην θέση νούμερο 35, το γιαούρτι με μέλι στην 46η, οι λουκουμάδες στην 76η ενώ το γαλακτομπούρεκο βρίσκεται μόλις στην 81η θέση της κατάταξης.

Αντίθετα, στην πρώτη θέση βρίσκεται το τούρκικο κιουνεφέ, στην δεύτερη θέση το βρετανικό παγωτό Κορνουάλης ενώ στην τρίτη το παγωτό φιστίκι από την Ιταλία.

Πολλοί χρήστες διαμαρτυρήθηκαν με τα αποτελέσματα. «Μα ποιος κάνει αυτές τις λίστες; Θα κάνω unfollow» είπε ένας χρήστης. «Αυτό είναι ψέμα» είπε άλλος ενώ ακόμη ένας δήλωσε: «Μήπως φτιάχνουν μόνο λευκοί τη λίστα» δεδομένου ότι τα περισσότερα γλυκά ήταν από Ευρώπη και Αμερική.

Οι γευστικές επιλογές η αλήθεια είναι ότι αποτελούν υποκειμενική άποψη του καθενός. Αλλά οφείλουμε να το παραδεχτούμε...τα μελομακάρονα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δεκάδα!